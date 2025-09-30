Kurz nach Karriereende – Ex-Schalke-Star verkündet Rückkehr

Diesen Sommer war mit der aktiven Karriere endgültig Schluss. Guido Burgstaller, der von 2017 bis 2020 auch für den FC Schalke 04 gekickt hatte, hängte die Fußballschuhe an den Nagel. Im Alter von 36 Jahren bestritt er für Rapid Wien sein letztes Spiel.

Knapp vier Monate ist das her, da meldet sich der Ex-Schalke-Star Burgstaller bei Rapid Wien schon wieder zurück. Allerdings nicht als Spieler, sondern in brandneuer Rolle. Von seiner Erfahrung sollen jetzt die jungen Talente des Vereins profitieren.

Ex-Schalke-Star startet als Trainer durch

Knapp 200 Tore hat Burgstaller Zeit seiner aktiven Karriere in verschiedenen Ligen in Österreich, Deutschland und England geschossen. Rund 32 schoss der dabei im Dress der Knappen. Selbst ein Tor in der Champions League war dabei. Das verdeutlicht nicht nur, wie lang her Burgstallers S04-Zeit schon her ist – sondern dass er absolut weiß, wo das Tor steht.

Davon soll jetzt der Nachwuchs von Rapid Wien profitieren. Burgstaller werde künftig als „Stürmer-Spezialtrainer“ für die drei Altersklassen der Rapid Akademie arbeiten, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Seine neue Aufgabe nimmt der Ex-Schalke-Star bereits ab Montag, dem 29. September, auf.

Burgstaller hoch motiviert

„Ich gehe die Aufgabe bei meinem Lieblingsklub mit sehr großer Motivation an und freue mich ungemein darauf“, erklärte der ehemalige Stürmer. „Ich weiß, dass mich in unserer Akademie echte Talente erwarten und mit einigen durfte ich bereits beim U19-Nationalteam arbeiten“, so Burgstaller.

Was er meint: Seit Kurzem arbeitet er auch als Individualcoach im Trainerteam der U19-Auswahl Österreichs. Diesen Job wird er auch weiterhin parallel zu seiner neuen Tätigkeit bei den Wienern ausüben.

Zeit seiner aktiven Karriere hatte Burgstaller gleich zweimal die Schuhe für Rapid geschnürt (von 2011 bis 2014 und von 2022 bis 2025). Dazwischen schoss er Tore für Vereine wie Schalke 04, St. Pauli, Nürnberg und Cardiff City.