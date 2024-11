FC Schalke 04: Paukenschlag bei der Konkurrenz! Trainer schon wieder weg

Nicht nur beim FC Schalke 04 geht es drunter und drüber – auch die Konkurrenz sorgt in der 2. Bundesliga für mächtig Wirbel. Bei Greuther Fürth gibt’s jetzt offenbar völlig unerwartet den nächsten Trainerwechsel.

Interimstrainer Leonhard Haas, der sein erstes Spiel mit Fürth gegen Schalke gewann, muss seinen Platz offenbar vorzeitig räumen. Vom ursprünglich Plan, dass er bis zum Winter bleibt, ist man beim Kleeblatt laut Medienberichten abgerückt.

FC Schalke 04: Trainer-Knall bei S04-Konkurrent

Gegen den FC Schalke 04 feiert Haas vor gerade einmal drei Wochen sein Debüt an der Seitenlinie. Nach dem Rauswurf von Alexander Zorniger wurde der U23-Coach befördert, sollte das Team als Interimscoach bis zum Saisonende leiten.

Der Auftakt gegen Schalke glückte. Fürth siegte in der Veltins-Arena mit 4:3. Danach ging’s allerdings steil bergab. Nach der 0:1-Pleite im Pokal gegen Regensburg gab’s ein 1:5 gegen Darmstadt und am Wochenende eine 0:1-Niederlage in Köln.

Offenbar war das für die Ansprüche der Fürther einfach zu wenig, denn Haas soll jetzt offenbar doch vorzeitig seinen Platz räumen müssen. Das berichten sowohl die „Nürnberger Nachrichten“ als auch der „kicker“ übereinstimmend.

Training abgesagt, Bestätigung steht noch aus

Das für Montagnachmittag angesetzte Training fand nicht statt. Man habe im Kraftraum trainiert, hieß es auf Nachfrage. Das für Dienstag angesetzte Training ist gestrichen worden. Wie es beim Kleeblatt weitergeht, ist noch offen. Den Rauswurf von Haas hat Greuther Fürth bislang noch nicht bestätigt.

Mit 13 Punkten aus zwölf Spielen steht Fürth in der Tabelle nur knapp über dem FC Schalke 04 (12 Punkte) und hat nur zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.