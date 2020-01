Schalke – Gladbach im Live-Ticker: Heißer Fight bei Embolo-Rückkehr?

Breel Embolo (l.) steht vor seiner ersten Rückkehr in die Schalker Veltins Arena im fremden Trikot.

Gelsenkirchen. Am Freitagabend geht es endlich wieder los. Die erste Partie der Bundesliga-Rückrunde steht an: Schalke – Gladbach.

In der Partie zwischen Schalke – Gladbach wollen beide Teams ihre starke Hinserie bestätigen. Die Fans erwarten einen heißen Fight.

Schalke – Gladbach im Live-Ticker

Wie schlagen sich die Teams von David Wagner und Marco Rose im Spitzenduell?

Alle Infos zum Spiel Schalke – Gladbach im Live-Ticker!

Schalke – Gladbach -:- (-:-)

Tore: -

mögliche Startaufstellungen

Schalke: Schubert – Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka – Caligiuri, Mascarell, Serdar – Gregoritsch – Burgstaller, Raman

Gladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt – Zakaria – Herrmann, Benes, Thuram – Embolo, Plea

16.49 Uhr: Derweil muss Borussia Mönchengladbach auf Linksverteidiger Ramy Bensebaini verzichten, der wegen einer Muskelverletzung mehrere Wochen ausfallen wird. Weil auch Oscar Wendt noch vor wenigen Tagen individuell trainiert, könnte das einen schon fast abgeschriebenen Spieler wieder auf den Plan rufen. Wer das ist, erfährst Du hier!

16.33 Uhr: Die Schalker müssen vor dem Topspiel um ihren wertvollsten Spieler bangen. Offensivspieler und Dribbelkünstler Amine Harit ist für das Spiel wegen Oberschenkelproblemen noch fraglich. Das bestätigte S04-Coach David Wagner in der Pressekonferenz.

15.46 Uhr: Auf Schalke begrüßte man gestern nach intensiven Verhandlungsgesprächen Abwehrtalent Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona am Berger Feld. Der 20-Jährige verstärkt den FC Schalke 04 zunächst bis Sommer. Sportvorstand Schneider konnte sich aber eine Kaufoption sichern. Der Transfer brachte eine riesige Fanwut mit sich – >>aus diesem Grund<<.

13.43 Uhr: Die Bilanz spricht für die Gäste: Gladbach ist gegen Schalke seit acht Partien ungeschlagen. Die letzte Niederlage setzte es auf Schalke im Oktober 2016. Auch insgesamt gingen die Fohlen (46 Siege) häufiger als Gewinner vom Platz (Schalke: 40).

12.51 Uhr: Einer, der maßgeblich zur Schalker Konstanz in der Hinrunde beigetragen hat, ist Everton-Leihgabe und Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny. Doch obwohl die Königsblauen keine Kaufoption für den 22-Jährigen besitzt, machen sich die S04-Fans jetzt Hoffnungen auf einen Verbleib. >>Hier erfährst du, warum<<.

11.26 Uhr: Vor seiner ersten Rückkehr in die Veltins-Arena stichelte Gladbachs Breel Embolo in Richtung seines Ex-Klubs: „Sie zweifelten an meiner Qualität.“ Alle Hintergründe bekommt du >>hier<<.

10.36 Uhr: Die Fans erwarten eine hitzige Partie. Gladbach steht nach einer herausragenden Hinrunde auf Platz 2 in der Tabelle. Doch die Schalker überraschten nicht weniger: Das Team von Trainer David Wagner überwinterte auf Platz 5. Ein echtes Topspiel zum Start der Rückrunde!

Donnerstag, 16. Januar, 8.14 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Schalke und Gladbach. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.

Die vergangenen 5 Duelle