FC Schalke 04: Nach Rauswurf – jetzt meldet sich Karel Geraerts bei den Fans

Er hat gewartet, bis ein wenig Gras über die Sache gewachsen. Über drei Wochen ist der Rauswurf von Karel Geraerts beim FC Schalke 04 nun schon her. Jetzt hat sich der Ex-Trainer bei den Fans gemeldet.

Mit emotionalen Worten verabschiedet sich der Belgier noch einmal ganz offiziell bei den Fans des FC Schalke 04. An den Reaktionen wird schnell klar, dass Geraerts bei den Anhängern einen durchaus gutes Standing hatte.

FC Schalke 04: Ex-Coach Geraerts wendet sich an die Fans

Nach dem 3:5 gegen Darmstadt war Schluss. Der FC Schalke 04 zog die Reißleine, setzte Geraerts vor die Türe. Vier Punkte aus den ersten sechs Partien waren für den Trainer einfach zu wenig und 16 Gegentore einfach zu viel.

+++ FC Schalke 04: Tempelmann packt über Trainerwechsel aus – und tritt nach +++

Gehört hat man von Geraerts seitdem nichts mehr. Jetzt hat er sich aber zu Wort gemeldet. Bei Instagram schrieb er: Nun, da sich der Staub gelegt hat, möchte ich mir einen Moment nehmen, um euch, die unglaublichen Schalke 04 Fans, von Herzen für die unerschütterliche Unterstützung während meiner Zeit bei diesem traditionsreichen Verein zu danken. Zusammen haben wir einige wunderschöne Momente erlebt, aber auch schwierige Zeiten durchgestanden. Wir teilten dieselbe Leidenschaft und ein unerschütterliches Engagement für diese Mannschaft, und diese Verbindung werde ich nie vergessen.“

Auch bei den Spielern, dem Trainerteam und den Mitarbeitern des Vereins bedankt sich Geraerts höflich. Dank spricht er dann auch noch seiner Familie aus. Zum Abschluss findet er deutliche Worte in Richtung Zukunft.

Das könnte dich auch interessieren:

„Ich bin mir sicher, dass ihr bald wieder dort sein werdet“

„Schalke ist ein Verein mit stolzer Tradition, und ich bin mir sicher, dass ihr bald wieder dort sein werdet, wo dieser Verein hingehört – an der Spitze. Ich werde diese Zeit immer in meinem Herzen tragen und wünsche euch und dem gesamten Team nur das Beste für die Zukunft“, so Geraerts.

Die Reaktionen der Fans fallen eindeutig aus. Unter dem Beitrag bedanken sich ganz viele für seinen Einsatz für den Verein. Er wird trotz der schweren Zeit also in guter Erinnerung bleiben.