Schalke jubelt über Last-Minute-Wechsel: Ex-S04-Profis bringen Geld in die Kasse

Mit Ilyes Hamache und jüngst auch Martin Wasinski konnte Schalke zum Abschluss des Transferfensters zwei Kaderleichen loswerden. Auch wenn sich Königsblau zuvor sicher mehr Abgänge erhofft hatte, spart S04 somit wertvolle Gehaltsausgaben.

Schalke darf sich nun jedoch auch an anderer Stelle über Last-Minute-Wechsel freuen. Diese Transfers bescheren dem Revierklub wichtige Einnahmen für die klamm gefüllten Kassen.

Schalke profitiert von Solidaritätszuschlag

Bereits beim Transfer von Malick Thiaw hatte Schalke mitverdient, nun bescheren zwei weitere Ex-S04-Spieler ihrem ehemaligen Klub einen Mini-Geldregen. So wechselte Leo Scienza am Deadline-Day (1. September) für satte neun Millionen Euro aus Heidenheim nach Southampton. Der Brasilianer kickte zuvor von 2020 bis 2022 für die Zweitvertretung des S04. Dieser Umstand beschert Königsblau jetzt einen Solidaritätszuschlag in Höhe von 40.000 Euro.

Auch interessant: Trotz Ablauf der Transferperiode – Schalke verkündet Juwel-Abgang

Etwas höher ist diese Summe sogar bei dem Transfer von Breel Embolo. Der Schweizer wechselte – ebenfalls am Deadline-Day – für 13 Millionen Euro zu Stade Rennes. Zuvor kickte er drei Jahre lang für die AS Monaco. Dieser Deal beschert Schalke immerhin einen Solidaritätszuschlag von 200.000 Euro. Gern gesehenes Geld beim S04.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Teures Missverständnis mit Embolo

Auf die Einnahmen aus dem Embolo-Transfer wird man auf Schalke sicher aber auch mit einem weinendem Auge blicken. Der Stürmer ist bis heute der teuerste Einkauf der königsblauen Vereinsgeschichte. Satte 26,5 Millionen Euro legte Schalkes damaliger Sportvorstand Christian Heidel für Embolo auf den Tisch.

Mehr Nachrichten für Dich:

Rentiert hat sich diese Investition nicht. Embolo konnte auf Schalke – wohl auch aufgrund einer frühen, schwerwiegenden Verletzung – sein großes Potenzial nie erreichen. Drei Jahre später zog es ihn zu Borussia Mönchengladbach – für gerade einmal elf Millionen Euro.

>>> Folge uns auf TikTok <<<