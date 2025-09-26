Bittere Szene bei Schalke – Fürth: Sorge um S04-Star

Beste Offensive gegen beste Defensive. Schalke – Fürth wird für beide Teams zum echten Gradmesser in dieser noch jungen Zweitligasaison. Wie stabil ist das Defensivkonstrukt von Miron Muslic tatsächlich?

In diesem spielt Timo Becker eine entscheidende Rolle. Allerdings stand über dem Abwehrchef der Königsblauen vor der Partie Schalke – Fürth ein großes Fragezeichen. Der Jubel der Fans war daher umso größer, als sie den 28-Jährigen in der Startelf entdeckten. Die Freude sollte allerdings nur von kurzer Dauer sein.

Schalke – Fürth: Schallenberg kracht in Becker

Bereits nach neun Minuten herrschte bittere Gewissheit: Becker muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Schuld daran ist allerdings nicht dessen Beckenprellung, sondern ein harter Zusammenprall mit Ron Schallenberg. Beide versuchten, einen Tempo-Gegenstoß der Fürther zu verhindern.

Dabei rauschte Schallenberg in Beckers Knie, das daraufhin stark überdehnte. Und trotz dieses schlimmen Anblicks sah es kurzzeitig so aus, als könne Becker weitermachen. An der Seitenlinie setzte er zu kurzen Sprints an und kehrte sogar wieder auf das Feld zurück. Doch nur wenige Augenblicke später stand der Wechsel an.

Mertcan Ayhan erhält Chance

Mertcan Ayhan ersetzt den Führungsspieler bei S04 und erhält eine bedeutende Chance, sein Talent unter Beweis zu stellen. Gestützt verließ Becker währenddessen den Innenraum des Stadions und verschwand in den Katakomben der Arena. Ein bitterer Anblick für alle Schalker.

Dem Innenverteidiger ist eine milde Diagnose und, wenn nötig, eine rasche Genesung zu wünschen. Ein langfristiger Ausfall über das Spiel Schalke – Fürth hinaus, könnte die stabilisierte königsblaue Defensive enorm schwächen. Updates zu Beckers Zustand gibt es noch nicht.