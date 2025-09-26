Vor Schalke – Fürth: S04 macht Knaller-Verkündung

Dieses Duell wird eine echte Standortbestimmung. Am Freitagabend trifft in der Veltins-Arena die beste Defensive der Liga (Schalke) auf die beste Offensive (Fürth). S04 will seinen Saisonstart mit einem weiteren Sieg endgültig veredeln und sich ganz oben einnisten.

Für besondere Motivation werden sicherlich wieder die über 60.000 königsblauen Zuschauer sorgen. Doch auf diese wartet vor dem Spiel zwischen Schalke und Fürth noch eine Besonderheit. Wie S04 jetzt bestätigte, wird die Kultband „The Florians“ einen Liveauftritt hinlegen.

Schalke – Fürth: Kultsong wird live gespielt

„The Florians“ werden dabei vor Anpfiff ihren allseits bekannten und beliebten Schalke-Song „Königsblauer S04“ performen. Das verkündeten die Knappen vor dem Spiel gegen das Kleeblatt auf ihrer Website. Zu welchem Zeitpunkt genau die Musik der Band erschallen wird, verriet man aber noch nicht.

+++ Auch spannend: Jetzt ist es endlich passiert! Folgt die Wende um ein Schalke-Leihtalent? +++

Klar ist aber: Wer sich den Auftritt nicht entgehen lassen will, der sollte nicht allzu spät seinen Platz im Stadion aufsuchen. Das Lied genießt unter den S04-Kultstatus, gehört schon seit 30 Jahren zum musikalischen Inventar der Königsblauen. Dabei dürfte bei Schalke – Fürth auch wieder auf den originalen Text zurückgegriffen werden.

Textänderung sorgte für Streit

Denn Anfang des Jahres sorgte eine Textänderung bei „Königsblauer S04“ für Streit. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Songs hatten „The Florians“ eine neue Version eingespielt. Diese war nicht nur flotter, sondern änderte auch eine entscheidende Songpassage ab.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wo es ursprünglich „Deutscher Meister kann nur Schalke sein“ hieß, lautete der Text plötzlich „Blau und Weiß für immer mein Verein“. Ein Unding für zahlreiche Fans, die dagegen Sturm liefen. Und so ruderte man bei der Band zurück, behielt den neuen Sound zwar bei, aber kehrte zum alten Text zurück.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Wenn der Song also vor Schalke – Fürth live erklingt, dürfte das ganze Stadion lautstark mitsingen und dafür sorgen, dass die Spieler das Lied schon in den Katakomben hören. motivationstechnisch kann dann eigentlich nichts mehr schiefgehen.