Fans packt das Grauen! DFB verkündet Entscheidung für Schalke – Fürth

Übernimmt der FC Schalke 04 die Tabellenführung der 2. Bundesliga? Das ist zumindest für eine Nacht möglich, sollten die Königsblauen am Freitag (26. September, 18.30 Uhr) gegen Greuther Fürth die drei Punkte holen.

Für das Duell der besten Abwehr gegen die torgefährlichste Mannschaft der 2. Liga hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun eine Entscheidung mitgeteilt. Es geht um den Schiedsrichter Tom Bauer. Die Schalke-Fans haben keine schönen Erinnerungen an ihn.

Schalke – Fürth: DFB-Entscheidung offiziell

Nur vier Gegentore kassierte der FC Schalke bisher und hat damit die beste Defensive der Liga. Fürth erzielte auf der anderen Seite bereits 13 Treffer in den ersten sechs Partien. Damit sind die „Kleeblätter“ die treffsicherste Mannschaft der 2. Liga. Gleichzeitig aber kassierte die Spielvereinigung 15 Tore – und hat auch hier einen Spitzenwert, denn sie hat die schlechteste Abwehr.

Was braucht noch ein packendes Duell in der 2. Bundesliga? Einen Schiedsrichter. Den hat der DFB mit Tom Bauer bestimmt. Ein Name, den die Anhänger beider Vereine noch gut kennen sollten. Denn der 29-Jährige hat auch das Rückrunden-Spiel zwischen den Fürthern und Schalkern gepfiffen. Im Sportpark Ronhof trennten sich die beiden Vereine Ende März mit einem 3:3-Unentschieden.

Dabei machte sich Bauer mit einer Fehlentscheidung in Gelsenkirchen unbeliebt. In der 1. Halbzeit sprach er den Fürthern einen Elfmeter zu, obwohl Ex-Schalker Paul Seguin seinen Gegenspieler nicht strafstoßwürdig gefoult hatte (hier mehr dazu). Zwar scheiterte dann Fürths Srebeny an Loris Karius, doch im Nachschuss verwandelte der Gastgeber zur 2:1-Führung.

Keine guten Erinnerungen an Bauer

Auch wenn die Partie zwischen Fürth und Schalke damals mit einem Unentschieden endete, haben die Fans keine guten Erinnerungen an Tom Bauer und sind in den sozialen Medien dementsprechend bedient, als sie von der Einteilung des Schiedsrichters erfahren. „Hat ja mit ihm in der Rückrunde so gut geklappt. Völlig unverständlich sowas“, „Wieso Tom Bauer? Das kann doch nicht sein“ und „Ach du Scheiße. Das war’s endgültig“, heißt es unter anderem von den Anhängern.

Daher werden beim Freitagabendspiel sicherlich auch viele Augen auf den Unparteiischen aus Ludwigshafen gerichtet sein, der in der 2. Bundesliga zum 119. Mal im Einsatz sein wird.