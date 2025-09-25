Schalke – Fürth: Er hat lange davon geträumt! Ex-S04-Talent kann es kaum abwarten

Nach einem starken Saisonstart schielt der S04 vor der Partie Schalke – Fürth auf die nächsten drei Punkte. Mit einem Heimsieg könnte die Mannschaft von Miron Muslic vorübergehend auf den ersten Tabellenplatz springen.

Für einen Spieler dürfte das Duell Schalke – Fürth richtig emotional werden: Juan Cabrera. Der 22-Jährige spielte lange in der Knappenschmiede und schaffte in diesem Sommer über Umwege den Schritt in den Profifußball. Im Interview mit DER WESTEN spricht der Neu-Fürther über seine emotionale Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

Schalke – Fürth: Cabrera hoffte auf Durchbruch beim S04

Ganze sechs Jahre spielte Cabrera für die Jugendmannschaften des S04. Dass der Offensivakteur von einer großen Karriere auf Schalke träumte, daraus macht er heute kein Geheimnis: „Ich habe in der Jugend immer neben der Veltins-Arena gespielt und trainiert. Das war natürlich damals das Ziel, irgendwann mal dort zu spielen. Dafür hat man gearbeitet. Deswegen freue ich mich riesig zurückzukommen als damaliger Jugendspieler von Schalke“, erzählt Cabrera im Interview mit DER WESTEN.

Dass ihm die Verantwortlichen seiner Zeit nicht den Sprung in die Profimannschaft zutrauten, nimmt der 22-Jährige dem S04 nicht übel – im Gegenteil: „Ich bin jetzt nicht so, dass ich denen irgendwas zeigen möchte. Ich freue mich einfach auf das Spiel auf die Atmosphäre. Und über diese anderen Sachen mache ich mir eigentlich keine Gedanken, weil ich eine wunderschöne Zeit auf Schalke hatte.“

Nächstes Torfestival mit Fürther Beteiligung?

Im Spiel Schalke – Fürth treffen nun zwei echte Gegensätze aufeinander. Während sich die Spiele des S04 in Sachen Tore bislang zurückhielten, sorgte die SpVgg Greuther Fürth bislang für viele Torfestivals. Ganze 28 Treffer fielen in den sechs Partien mit Fürther Beteiligung. Grund zur Vorfreude für die Zuschauer in der Veltins-Arena?

„Auf Schalke ist es nochmal ein ganz anderes Spiel mit der Atmosphäre und den Fans, die sie im Rücken haben. Es wird kein leichtes Spiel und wir bereiten uns bestmöglich vor, um ihre Abwehr mit unserer Offensive zu knacken. Dafür trainieren wir die Woche, um mit unserem Matchplan die richtigen Lösungen zu finden. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel, worauf man sich freuen kann“, kündigt Cabrera im Interview mit DER WESTEN an.