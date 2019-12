Schalke - Freiburg im Live-Ticker: Doppel-Elfer-Schock für S04!

Schalke - Freiburg im Live-Ticker: Benito Raman (r.) will auch gegen Freiburg treffen.

Gelsenkirchen. Ein letztes Spiel, dann ist das Jahrzehnt vorbei. Am Samstag empfängt Schalke Freiburg zur Abschluss-Partie der Hinrunde.

Auch wenn es beim S04 nicht schlecht läuft: So mancher freut sich, dass nach Schalke gegen Freiburg Winterpause ist. Schließlich pfeifen die Königsblauen nach zahlreichen Verletzungen aus dem letzten Loch.

Schalke - Freiburg im Live-Ticker

Umso schwerer und spannender wird das Heimspiel gegen eins der Überraschungsteams dieser Saison.

DER WESTEN begleitet Schalke - Freiburg im Live-Ticker. Hier verpasst du keine Szene und wirst über alle Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten.

--------------

Schalke – Freiburg 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Serdar (27.), 1:1 Petersen (FE/54.), 1:2 Grifo (FE/67.)

--------------

Bestätigte Aufstellungen:

Schalke: Schubert – Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda – Mascarell, Serdar – Caligiuri, Harit, Matondo – Raman

Bank: Langer, Kutucu, Boujellab, Burgstaller, Reese, Skrzybski, Carls, Becker, Mercan

Freiburg: Flekken - Gulde, R. Koch, Heintz - Schmid, Haberer, Höfler, Günter - Höler, Grifo - Petersen

Bank: Thiede, Schlotterbeck, Abrashi, Frantz, Borello, Itter, Kwon, Keitel

--------------

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 21.12.2019, 15.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

-----------------

75.: Kann sich der FC Schalke 04 hier noch einmal berappeln? Derzeit wirken die Knappen wütend und ambitioniert, aber nicht mehr strukturiert.

70.: Und da wäre fast die Vorentscheidung gewesen. Kwon wird steil geschickt, setzt sich mit seinem Körper im Laufduell gegen Kabak durch und zieht aus 15 Metern ab. Schubert pariert mit einem starken Reflex.

67.: TOOOOOOOOOR für Freiburg!

Vincenco Grifo übernimmt und macht ihn rotzfrech als Panenka in die Mitte.

66.: Wieder Elfmeter für Freiburg! Unfassbar! Erst nagelt Kwon einen knallharten Schuss an den Pfosten, Schubert war sogar noch dran. Dann macht Miranda das schlechteste, was er tun kann. Als Kwon auf dem Weg AUS dem Strafraum heraus ist, tritt der Spanier dem Südkoreaner in die Hacken. Brych zeigt sofort auf den Punkt.

61.: Das könnte jetzt eine knackige Angelegenheit für Schalke werden. Die Gäste haben durch den Ausgleich Oberwasser, S04 hadert noch mit dem Elfer.

57.: Schalke und der Videobeweis – ein nie endendes Thema. Wieder dürfen sich die Königsblauen über eine zweifelhafte Entscheidung echauffieren.

53.: TOOOOOOOR für Freiburg!

Diesmal gibt es den VAR-Elfer. Kabak hatte Höler bei Eindringen in den Strafraum am Fuß getroffen. Das könnte für einen Elfer reichen, sicher aber nicht für ein Überstimmen durch den Kölner Keller. Doch genauso passierte es. Petersen ist das alles egal, er schnapp sich den Ball und schiebt cool unten links ein, Schubert war in die falsche Ecke unterwegs.

52.: Wieder Videobeweis, wieder muss Schalke zittern! Und diesmal gibt es den Elfmeter!

49.: Jetzt Matondo selber, sein Distanzschuss geht knapp am linken Lattenkreuz vorbei. Flekken wäre chancenlos gewesen. S04 tritt aufs Gaspedal!

48.: Matondo tänzelt sich in den Freiburger Strafraum, legt ab auf Miranda, der mit einem Flachschuss das Tor knapp verfehlt. Die erste Chance gehört erneut Schalke.

46.: Weiter gehts! Beide Mannschaften mit gleichem Personal zurück auf dem Platz.

Pause! Schalkes Führung kam ein wenig aus dem Nichts einer bis dato sehr trägen Partie. Im Anschluss hatte Königsblau das Spiel in der Hand, musste nur bei der VAR-Kontrolle und der Schmid-Doppelchance zittern. Gleich gehts weiter!

45.: Da wäre fast der Ausgleich gewesen. Schubert glänzt mit zwei Paraden gegen ein Pinball-Doppelabschluss von Schmid aus kurzer Distanz.

43.: Miranda mit einem schwierigen Aufsetzer, der Flekken Probleme bereitet. Nach der Führung hat sich der S04 Oberwasser erkämpft und kontrolliert die Partie nun.

39.: Raman mal wieder mit einem Wachmacher. Gulde klärt einen Chipball zu kurz, der Belgier kommt aus der zweiten Reihe und nimmt den Ball direkt. Der fliegt knapp über die Latte auf das Tornetz.

35.: Die Entscheidung steht: Kein Handelfmeter für Freiburg! Vertretbar, denn Serdar zieht die Hand noch weg, zudem hatte der Ball sie allenfalls touchiert.

34.: VAR-Zitterpartie für Schalke. Im eigenen Strafraum sprang Torschütze Suat Serdar bei einer verpatzten Brust-Annahme der Ball etwas an die Hand. Mehrere Minuten wird im Kölner Untergeschoss insspiziert und geforscht.

27.: TOOOOOOOOR für Schalke!

Mit dem ersten richtig stark vorgetragenen Angriff gehen die Knappen in Führung. Serdar leitet mit einem starken Pass auf die rechte Seite ein, Raman hat Glück, dass seine flache Hereingabe genau so abgefälscht wird, dass sie vor den Füßen des durchgestarteten Serdar landet. Der trifft vor dem etwas spät herausgeeilten Flekken zum 1:0!

25.: Das erste Viertel der Partie ist bereits gelaufen, noch immer traut sich keins der beiden Teams so richtig aus der Deckung. Vielleicht, weil für beide Klubs ein Remis am Ende keine große Enttäuschung wäre?

22.: Du willst die Gänsehaut-Choreo der Schalker für „Drüse“ sehen? Hier entlang >>

18.: Beide Teams befinden sich noch etwas in der Phase des gegenseitigen Beschnupperns. Die Trainer haben das Grundsystem beide ein wenig dem Gegner angepasst.

12.: Serdar mit einem fiesen Flatterball aus der zweiten Reihe – Flekken klatscht zur Seite weg.

9.: Die erste richtige Chance gehört den Gästen. Vincenzo Grifo schlägt eine lange Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Nils Petersenn den Ball mit viel Risiko direkt nimmt. Er trifft ihn nicht schlecht, doch verfehlt den zweiten Pfosten.

4.: 04 Minuten gespielt, Schalke applaudiert und feuert ab jetzt die Mannschaft an. Auf dem Platz ist bislang noch nichts passiert.

2.: Zum Anpriff schweigt das ganze Stadion, einschließlich Freiburger Gäste. Ein tolles Andenken, das einem buchstäblich Gänsehaut beschert.

1. Minute: Los gehts! Das Spiel läuft.

15.29 Uhr: Die S04-Fans gedenken mit einem riesigen Transparent vor der gesamten Nordkurve an den in Wolfsburg verstorbenen Fan. „Ruhe in Frieden Drüse – Ultras für immer“, steht dort, dazu halten alle Fans schwarze Pappen hoch. Im Oberrang heißt es: „Wir waren mehr als Freunde, wir waren wie Brüder – viele Jahre sangen wir die gleichen Lieder“.

15.25 Uhr: Die Akteure betreten, angeführt von Referee Felix Brych, den Platz. Jetzt noch die Seitenwahl, dann kann es hier losgehen.

15.15 Uhr: In einer Viertelstunde geht es los. Wir sind gespannt. Der BVB hat gestern gezeigt, wie viel das letzte Spiel des Jahres bei der Stimmung in der Winterpause ausmacht.

15.01 Uhr: Kleines Comeback für Ahmed Kutucu. Weil der Deutschtürke noch immer Schmerzen im Fuß hatte, war ein Einsatz gegen Freiburg ungewiss. Immerhin auf die Bank hat der junge Stürmer es aber geschafft.

14.51 Uhr: Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann soll angekündigt haben, dass vor dem Spiel noch eine wichtige Neuigkeit verkündet wird. Da sind wir gespannt.

14.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So starten die beiden Teams in die Partie:

Schalke: Schubert – Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda – Mascarell, Serdar – Caligiuri, Harit, Matondo – Raman

Bank: Langer, Kutucu, Boujellab, Burgstaller, Reese, Skrzybski, Carls, Becker, Mercan

Freiburg: Flekken - Gulde, R. Koch, Heintz - Schmid, Haberer, Höfler, Günter - Höler, Grifo - Petersen

Bank: Thiede, Schlotterbeck, Abrashi, Frantz, Borello, Itter, Kwon, Keitel

13.20 Uhr: Vorerst ein letztes Mal geht der SCF heute mit Ersatzkeeper Mark Flekken in die Partie. Das Ex-Zebra vertritt den verletzten Stammtorwart Alexander Schwolow im Kasten der Badener, machte seine Sache seit Oktober aber sehr gut. Im Winter könnte sich ein offener Kampf um den Platz zwischen den Pfosten der Streich-Elf anbahnen.

Samstag, 10 Uhr: Guten Morgen am Spieltag! Heute empfängt der FC Schalke 04 im letzten Spiel der Hinrunde den SC Freiburg. Können die Königsblauen drei Punkte einfahren und an Erzrivale Borussia Dortmund vorbeiziehen?

------------------------------------

19.33 Uhr: Die jüngste Bilanz des S04 gegen Freiburg sieht gar nicht mal so gut aus. Nur zwei der letzten acht Spiele konnten die Knappen gewinnen, Freiburg dreimal (bei drei Remis). Aber: Im gleichen Zeitraum gab es bei dieser Paarung nur einen einzigen Auswärtssieg (Schalke gewann 2017 1:0).

18.40 Uhr: Strafermittlungen gegen Nübel? Vor dem Heimspiel gegen Freiburg schockt ein Anwalt mit einem Schreiben an gesperrten Keeper. Hier alle Infos >>

17.29 Uhr: Noch immer sind auf Schalke alle erschüttert über den plötzlichen Tod von Schalke-Fan „Drüse“. Der war auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Wolfsburg kurz vor der Arena gestürzt und anschließend verstorben. Die Hintergründe des Dramas und alles zur tollen Anteilnahme von Schalke und Wolfsburg findest du hier >>

16.21 Uhr: Schiedsrichter der morgigen Partie ist der Münchener Felix Brych. Assistenten sind Mark Borsch (Mönchengladbach) und Stefan Lupp (Zossen), Vierter Offizieller ist Robert Schröder (Hannover). Video-Assistent ist Benjamin Brand (Unterspiesheim).

Freitag, 15.44 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zur Partie Schalke gegen Freiburg. Hier halten wir dich über alles auf dem Laufenden und versorgen dich bis zum Anpfiff mit allen relevanten Informationen zur Partie.