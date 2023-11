Seit Schalke-Rauswurf abgetaucht: Frank Kramer kreuzt plötzlich HIER auf

Was macht eigentlich Frank Kramer? Diese Frage stellen sich beim FC Schalke 04 nicht wenige. Ein Jahr ist es her, dass er nach nur zwölf Spielen gefeuert wurde. Heute gibt es beim S04 keine zwei Meinungen, dass seine Amtszeit ein kompletter Reinfall war.

Seit dem Schalke-Rauswurf war Frank Kramer abgetaucht, hat weiterhin keinen Trainerjob und nahm darüber hinaus auch keine anderen öffentlichen Auftritte wahr. Bis jetzt. Plötzlich steht der Ex-S04-Coach grinsend in der DFL-Geschäftsstelle in Frankfurt.

Ex-Schalke-Trainer Frank Kramer bei DFL-Meeting

Ein Punkteschnitt von 0,6 – drunter schafften es in diesem Jahrtausend nur Christian Gross und Manuel Baum. Und weil auch keine positive Entwicklung zu erkennen war, war für Kramer auf Schalke ganz schnell wieder Schluss. Zehn Spieltage hielt er durch, holte in dieser Zeit nur einen Sieg. Als Nachfolger vom vergötterten Aufstiegstrainer Mike Büskens hätte es wohl jeder schwer gehabt, doch Frank Kramer konnte am Berger Feld praktisch nichts zum Positiven bewegen – und wurde nicht einmal drei Monate nach seinem Debüt wieder entlassen.

Nach dem S04-Aus war der 51-Jährige nicht mehr zu sehen. Mit dem Schalke-Rauswurf tauchte er ab. Weder auf der Trainerbank noch im TV oder anderweitig hatte er öffentliche Auftritte. Nur einmal wagte er sich aus der Deckung, trat im Kicker-Interview gegen seine Ex-Klub nach und warf den Schalke-Bossen Inkompetenz vor. Sonst war es still um ihn geworden.

Kramer nimmt DFL-Einladung wahr

Nun tauchte er aus dem Nichts in Frankfurt auf. Kramer nahm eine Einladung der DFL an, tummelte sich zusammen mit anderen Trainern wie Steffen Baumgart und Bruno Labbadia sowie einer (Ex-)Schiedsrichter-Riege in den heiligen Hallen des Bundesliga-Verbandes. Das Meeting war jedoch keine reine Spaßveranstaltung. Beim Treffen wurden wichtige Dinge wie der VAR, die Kommunikation der Trainer mit den Vierten Offiziellen und der Rahmenterminkalender 2024/25 besprochen. Außerdem ging es um eine mögliche Einbeziehung der Bundesliga-Trainer in das Schiedsrichter-Wintertrainingslager.

Alle halbe Jahr treffen sich Trainer, Schiedsrichter und Verbandsfunktionäre in der DFL-Geschäftsstelle für einen regen Austausch. Diesmal war auch Frank Kramer dabei. Ob er bald auch wieder an der Seitenlinie stehen wird? Beim FC Schalke 04 jedenfalls sicher nicht.