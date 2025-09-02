Schon wieder! Zweitligist schnappt sich nächsten Ex-Schalke-Profi

Gütesiegel FC Schalke 04! Darauf vertraut man offenbar noch immer in Braunschweig. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Eintracht schon wieder einen Spieler mit königsblauer Vergangenheit geholt hat. Bald können die Löwen eine eigene Elf nur aus Ex-Schalkern stellen.

Denn am Deadline-Day (1. September) fand mit Florian Flick bereits Ex-Schalker Nummer acht seinen Weg zu Eintracht Braunschweig. Der Mittelfeldspieler wechselt per Leihe in die Löwenstadt. Bis zum Wiedersehen mit dem FC Schalke 04 dauert es aber noch.

Ex-Schalke-Spieler Flick wechselt

Nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Saison hat sich in Braunschweig einiges getan. Der Kader wurde ordentlich verstärkt. Flick ist der insgesamt 13. externe Neuzugang in Braunschweig und soll dem Mittelfeld künftig mehr Stabilität geben.

Besonders kurios: Flick wechselt vom 1. FC Nürnberg per Leihe nach Braunschweig, musste dafür vorher aber seinen Vertrag in Nürnberg noch verlängern. Sein Vertrag lief ursprünglich nur noch ein Jahr, was eine Leihe des Ex-Schalkers unmöglich gemacht hätte. Doch obwohl er in Nürnberg eher keine Zukunft hat, stimmte der FCN diesem Schritt zu.

Königsblau in Braunschweig

Damit steigt die Zahl der Ex-Knappen in Braunschweig auf acht an. Zuvor hatten die Löwen bereits Ron-Thorben Hoffmann, Mehmet Aydin, Lino Tempelmann, Sebastian Polter und Sidi Sane direkt aus Gelsenkirchen geholt. Zudem haben auch Sven Köhler und Lukas Frenkert eine königsblaue Vergangenheit. Beide standen einst in der Knappenschmiede unter Vertrag.

Vor diesem Hintergrund dürfte das direkte Duell zwischen Schalke 04 und Eintracht Braunschweig ein besonderes werden. Dieses findet allerdings erst ganz am Ende der Hinrunde statt. Kurz vor Weihnachten reist S04 nach Braunschweig. Dann wird sich zeigen, ob der aktuelle Knappen-Kader besser ist, oder ob Florian Flick und Co. ihrem Ex-Verein ein Bein stellen können.