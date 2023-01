Blitz-Abschied vom FC Schalke 04: Star wird emotional – „Ihr werdet wieder großartig sein“

Unverständnis bei den Fans. Der Blitz-Abgang von Florent Mollet sorgt beim FC Schalke 04 für viele Fragezeichen. Nach gerade einmal sechs Monaten verschwindet einer der wenigen königsblauen Kreativköpfe wieder.

Der Franzose geht zurück in die Heimat. Aber nicht, ohne sich noch einmal an die Fans des FC Schalke 04 zu wenden. Trotz der kurzen S04-Zeit sind seine Abschiedsworte emotional.

FC Schalke 04: Florent Mollet verabschiedet sich

Regelrechte Begeisterung hatte der Mollet-Wechsel im Sommer auf Schalke ausgelöst. „Komplett über den Tisch gezogen“, so behauptet ein viral gegangener Kommentar eines S04-Fans, habe Rouven Schröder Montpellier mit dem 500.000-Euro-Deal.

Ein halbes Jahr später ist davon bis auf ein Transferplus nichts mehr übrig. Keine Begeisterung, kein Rouven Schröder und auch kein Florent Mollet. Nach zehn Einsätzen, die meisten als Joker, wechselt der 31-Jährige mit sofortiger Wirkung zum FC Nantes. Aber nicht, ohne sich gebührend von den Fans zu verabschieden.

„Danke Fans, ihr wart großartig“

Auch wenn er es war, der den Abgang forcierte, wählt er emotionale Worte für seine letzte Botschaft an Königsblau. „Ich wollte mich bei euch für all die gemeinsamen Momente bedanken“, schreibt der scheidende Profi. „Ich wünsche euch nur das Beste und hoffe, ihr werdet eure Ziele erreichen.“ Dann wendet er sich noch einmal explizit an die Anhänger: „Danke Fans, ihr wart großartig und werdet für dieses Team wieder großartig sein.“

Mehr Nachrichten:

Das wars. Das kurze Kapitel Mollet ist beim FC Schalke 04 wieder geschlossen. Mit dem derzeit nicht einsatzbereiten Rodrigo Zalazar bleibt Trainer Thomas Reis nun nur noch ein Kreativspieler für das Zentrum übrig. Nachschub? Unwahrscheinlich. Denn auf anderen Positionen wie den Flügeln oder dem Sturmzentrum ist frisches Personal noch drängender.