FC Schalke 04: Sechs Millionen Euro futsch! Rühl-Hamers unter Druck

Der FC Schalke 04 und das liebe Geld – seit Jahren alles andere als eine Lovestory. Durch Misswirtschaft hoch verschuldet, hat der sportliche Absturz den Klub endgültig ins Wanken gebracht. Die Abstiegsängste der letzten Jahre, es waren auch Existenzängste.

Und die plagen den FC Schalke 04 weiter. Jedes Jahr muss der Verein ein Millionen-Plus erwirtschaften, um einen Punktverlust zu verhindern. Und das wird nicht leichter. Die Einnahmen aus den TV-Geldern rauschen in den Keller – und erhöhen den Druck auf Finanzchefin Christina Rühl-Hamers, die Minimalziele zu erreichen.

FC Schalke 04 weiter in Geldnot

Viele Jahre lebte Königsblau auf großem Fuß, jetzt muss jeder Taler zweimal umgedreht werden. Und auch 2025/26 muss Schalke gegen einen drohenden Punktabzug kämpfen. So mancher Fan hatte an das Thema angesichts der Transfer-Einnahmen für Taylan Bulut, Derry Murkin und Co. schon geistig einen Haken gemacht. Doch im WAZ-Interview mahnt Rühl-Hamers nun: „So einfach ist die Rechnung nicht.“

Den Millionen-Einnahmen aus Abgängen stehen nämlich nicht nur (deutlich niedrigere) Transferausgaben, sondern auch teils schwerwiegende Einnahmeverluste. Der heftigste: Durch den sportlichen Absturz brechen die TV-Gelder für den FC Schalke 04 immer weiter ein (hier mehr). Sechs Millionen Euro weniger sind es nach aktueller S04-Rechnung allein in dieser Saison. Denn die Bundesliga-Jahre fallen in der Fünfjahres-Wertung immer weniger ins Gewicht.

Rühl-Hamers spricht offen

Doch nicht nur da geht viel Geld flöten. Rühl-Hamers: „Berater und Spieler werden häufig beteiligt, genauso ehemalige Vereine. Für die Nettoeigenkapitalregel ist das Geld entscheidend, das nach allen Abzügen übrigbleibt.“ Auch der noch immer viel zu große Profi-Kader frisst immens viel Kohle. „Bei 35 Spielern summiert sich das Gehalt dieser Gruppe schnell auf mittlere siebenstellige Beträge“, erklärt die Finanzchefin in der „WAZ“. Ob der FC Schalke 04 es auch dieses Jahr schafft, die Nettoeigenkapitalauflage der DFL zu erfüllen? Das ist noch nicht sicher.

