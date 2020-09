Schalke-Fan hofft auf Wagners Aus – und greift zu einer krassen Maßnahme

am 22.09.2020 um 10:57

Viele Schalke-Fans haben die Schnauze voll!

Nach 17 Bundesliga-Pleiten in Folge und dem peinlichen 0:8 in München brennt bei S04 wieder einmal der Baum. Und ein Anhänger greift daher zu einer drastischen Maßnahme. Die Rede ist vom YouTuber „GamerBrother“, der als bekennender Schalke-Fan gilt.

Schalke-Fan will für guten Zweck spenden, wenn Bremen Wagner abschießt

Der YouTube-Star mit mehr als eine Millionen Followern macht auf Twitter ein heikles Angebot: „Yo Werder Bremen, wenn ihr dafür sorgt, dass David Wagner nach dem Schalke Spiel entlassen wird, spende ich 1000€ an eine gemeinnützige Stiftung in Bremen + weitere 500€ pro Davie Selke Tor.“

Yo @werderbremen wenn ihr dafür sorgt, dass David Wagner nach dem Schalke Spiel entlassen wird spende ich 1000€ an eine gemeinnützige Stiftung in Bremen + weitere 500€ pro Davie Selke Tor.

Schafft ihr es innerhalb von 24 Stunden nach dem Spiel gibt es weitere 500€. Gebt Gas — GamerBrother (@GamerBr0ski) September 20, 2020

Damit nicht genug. Er legt noch eins oben drauf: „Schafft ihr es innerhalb von 24 Stunden nach dem Spiel gibt es weitere 500€.“ Seine Aufforderung Richtung des kommenden Gegners Werder Bremen: „Gebt Gas.“

Sorgt Davie Selke dafür, dass David Wagner auf Schalke gehen muss? Foto: imago images

Das sorgt für hitzige Diskussionen und zwigespaltene Meinungen:

Ich hoffe du hast dir das gut überlegt und genug Rücklagen

Hab das Gefühl, dass eher die ganze Mannschaft entlassen wird, als der selbstverliebte David Wagner. Früher haben die Trainer, die Charakter hatten, von selbst Platz für Neues gemacht. Bitte nehm auch Löw gleich mit.

Das ist scheiße.

Fast 13.000 Likes und 800 Kommentare erhielt der Tweet inzwischen. Doch einige Anhänger sehen den Post sehr kritisch.

Der YouTuber reagiert inzwischen. Und stellt klar, dass das Ganze nicht so ernst zu nehmen sei. Von einem „virtuellen Kopfgeld“ will er jedenfalls nicht wissen. „Junge, Junge, Ich will Geld spenden, wenn der Trainer entlassen wird, der es nicht schafft seit 9 Monaten ein Spiel zu gewinnen . Zieht mal bitte alle das Stöckchen hinten raus, kuss.“

Bei seiner Ankündigung dürfte der YouTube-Star im Hinterkopf gehabt haben: mit Werder Bremen kommt die Mannschaft, die Schalke in Sachen Krisenmodus in nichts nachsteht. Die Aussichten auf ein Torfestival dürften da eher gering sein.

Dennoch werden bereits einige Namen als mögliche Nachfolge-Kandidaten von David Wagner gehandelt. Darunter auch zwei alte Bekannte.