Schalke-Fan hat die Schnauze gestrichen voll – und reagiert drastisch

Normalerweise verkauft er Tablets, mal ein Navi oder ein Kratzbaum für Katzen!

Doch diese Ebay-Anzeige von User „Ivo“ aus Bochum ist anders. Denn der Bochumer hat offenbar die Schnauze voll! Grund dafür ist – wie sollte es anders sein – Schalke 04. Und das Chaos auf Schalke hat ihn jetzt zu einem drastischen Schritt bewogen.

Schalke-Fan verschenkt seine Bettwäsche auf Ebay

Schalke 04: Die Talfahrt eines Traditionsvereins Schalke 04: Die Talfahrt eines Traditionsvereins

In Ebay Kleinanzeigen hat er seine Schalke-Bettdecke angeboten. Und mit einer lustigen Produktbeschreibung vielen Schalkern wohl aus von der Seele gesprochen.

„Schalke 04, Schalke 08 oder auch Schalke 24, diese Decke bereitet einem schlaflose und schweißtreibende Nächte, insbesondere am Wochenende. Diese Decke eignet sich idealerweise für masochistisch veranlagte Menschen, die gerne vorgeführt werden oder für Ehemänner, die ihre Ehe abrupt beenden möchten“, schreibt der User.

+++ FC Schalke 04: Jochen Schneider mit radikaler Ansage – „Wir haben es verdient, auf die Fresse zu kriegen“ +++

Schalke-Fan: Decke für 0 Euro, „was in etwa dem Gegenwert des aktuellen Kaders entspricht“

Ansonsten würde die Decke sich auch für kommende Fußballstars eignen, die später behaupten, schon als Kind in Schalke-Bettwäsche geschlafen zu haben, bevor sie wenig später Richtung Bayern München wechselten.

Bleibt die Frage, was der Schalke-Fan für seine Decke noch haben will? Auch da hat er eine Antwort parat. „Selbstverständlich ist die Decke für 0 Euro zu erwerben, was in etwa dem Gegenwert des aktuellen Kaders entspricht“, schreibt er.

-----------------------------------

Alles zum Hammer-Dienstag auf Schalke:

-----------------------------------

Schalke-Inserat nach Wolfsburg-Pleite

Das Inserat ging übrigens schon am Sonntag, nachdem Schalke hoffnungslos überfordert gegen Wolfsburg verloren hatte, online. Bleibt zu hoffen, dass er nach dem Schalker Chaos-Dienstag nicht noch den restlichen Hausstand zum Nulltarif verschenken will. (ms)