Schalke-Fan macht es schon wieder! Man lässt ihm keine Wahl

Dass die Fans des FC Schalke 04 äußerst fanatisch sein können, ist kein Geheimnis. Trotz jahrelanger sportlicher Talfahrt hielten sie treu zu ihrem Verein und werden dafür aktuell mit äußerst erfolgreichem Fußball belohnt. Manch einer träumt schon vom Aufstieg unter Trainer Miro Muslic.

Möglich, dass am letzten Spieltag zu Hause groß gefeiert wird. Und dann wird auch Finn wieder vor Ort in der Arena sein. Der Schalke-Fan machte vergangene Saison mit einer irren Aktion von sich reden – und hat nach einem Mal wohl nicht genug.

Schalke-Fan wiederholt verrückte Wette

500 Kilometer radelte er damals von aus einem Vorort von Stuttgart bis nach Gelsenkirchen. Dazu bewogen hatte ihn ein Beitrag auf der Plattform „X“ in dem er versprochen hatte, diesen Weg auf sich zu nehmen, wenn der Beitrag 1904 Likes bekäme. Spätestens als selbst der offizielle S04-Account den Beitrag teilte, war diese Marke erreicht.

Auf dem letzten Stück quälte sich Finn damals (hier mehr darüber lesen) und sah zum Dank eine 1:2-Niederlage gegen die SV Elversberg. Nicht viele würden sich Monate später wohl denken: „Ich riskiere das einfach nochmal.“

Doch erneut postete der Schalke-Fan jetzt auf „X“: „Freunde, es ist das gleiche Spiel wie letztes Jahr! Erhält dieser Post 1904 Likes, fahre ich zu unserem letzten Heimspiel mit dem Fahrrad.“

Grenze erneut erreicht

Und auch wenn er ironisch zunächst hoffte „Passt auf, wie es dieses Jahr 12 Likes werden“, kannten die S04-Anhänger keine Gnade. In Windeseile waren die benötigten Likes erneut geknackt. Damit steht für Finn im kommenden Mai wieder eine lange Fahrradtour an.

Ein besonderer Twist: Dieses Mal versprach er auch noch, dass er die gesamte Tour im Internet streamen werde. Wie er das anstellen will, kann er jetzt über ein halbes Jahr austesten. Schalke 04 beschließt die aktuelle Spielzeit am 17. Mai gegen Eintracht Braunschweig.