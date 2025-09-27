Transfer-Ernüchterung auf Schalke! Ex-Star tritt auf die Euphoriebremse

Die Euphorie auf Schalke ist nach dem starken Start in die neue Saison groß. Vor dem Saisonstart hätte wohl kaum jemand für möglich gehalten, dass die königsblaue Mannschaft so gute Leistungen zeigt.

Der Hauptverantwortliche für die neue Zuversicht auf Schalke ist schnell gefunden: Miron Muslic. Der neue Trainer des S04 hat Königsblau neues Leben eingehaucht. Nun muss ein ehemaliger Schalke-Star jedoch auf die Euphoriebremse treten.

Schalke: Baumjohann fordert Geduld

Insgesamt 47 Pflichtspiele absolvierte Alexander Baumjohann für Schalke 04, der Durchbruch gelang dem gebürtigen Waltroper jedoch nie. Inzwischen hat sich der 38-Jährige in Australien niedergelassen. Zunächst ließ er seine Profikarriere beim Sydney FC ausklingen, heute fungiert er als Sportdirektor des Klubs. Dennoch verfolgt er das Geschehen auf Schalke weiter – und mahnt jetzt zu Geduld.

Im Interview mit der „WAZ“ gab Baumjohann zu Protokoll: „Ich sehe der Saison positiver entgegen, es ist schon eine Handschrift des neuen Trainers zu erkennen. Auch Frank Baumann als Sportvorstand ist eine Superverpflichtung. Allerdings denke ich, dass es schon ein paar Transferperioden dauern wird, bis die passenden Spieler für den Miron-Muslic-Fußball beisammen sind.“

S04 ist fleißig

Dass Sportvorstand Frank Baumann jedoch dazu gewillt ist, seinem neuen Trainer die für ihn bestmöglichen Spieler an die Hand zu geben, war bereits in diesem Sommer erkennbar. So verpflichtete Königsblau vor allem mit Soufiane El-Faouzi einen Profi, der mit seinem laufintensiven Spielstil perfekt zu Miron Muslic passt.

Gelingen Schalke in den kommenden Transferperioden noch mehr solcher Glücksgriffe, könnten sich die ausgegebenen Ziele beim S04 schon bald ändern. Dann dürfte man vielleicht wieder über den Aufstieg in die Bundesliga nachdenken.

