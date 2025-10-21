Erfolgswelle auf Schalke vor dem Einbruch? Muslic wird deutlich

Mit diesem Zwischenstand haben auf Schalke sicher nur wenige gerechnet. Königsblau rangiert nach neun Spieltagen auf Tabellenplatz zwei, überzeugt unter Miron Muslic durch große Laufbereitschaft und hohes Pressing. Tugenden, die die Fans lange vermisst haben.

Während man auf Schalke diese Momentaufnahme sicher genießen dürfte, taucht vielerorts derzeit eine große Frage auf: Kann der Revierklub dieses Niveau wirklich halten? S04-Coach Muslic hat darauf eine deutliche Antwort.

Schalke: Muslic will einfach weitermachen

Dass der neue Schalker Trainer nicht viel vom Aufstiegsgerede hält, machte der 43-Jährige in den vergangenen Wochen immer wieder deutlich: „Ich habe nach dem Hannover-Spiel gesagt, dass wir in unserem Auftreten und Spiel mutig sein wollen – aber nicht in unseren Sprüchen und Zielsetzungen. Wir sprechen nicht zu viel über die Zukunft, wir bereiten sie vor“, so Muslic bodenständig.

Auch interessant: Sorgen um Moussa Sylla: Schalke muss auf seinen Top-Stürmer verzichten

Dass auf seine Mannschaft im weiteren Saisonverlauf die ein oder andere Niederlage warten wird, dass weiß auch der Schalker Übungsleiter. Dennoch ist die Marschroute klar: „Was wir uns intern versprechen, ist: Höchstleistungskultur, zwei Gänge höher schalten, als Mannschaft auftreten, alles für Königsblau geben. Das halten wir ein und ziehen das – mit kleinen Ups und Downs – Woche für Woche durch.“

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Top-Duell warten auf Schalke

Die kommenden Wochen werden jedenfalls zeigen, ob Schalke wirklich bereit für den Aufstieg ist. Die nächsten Gegner heißen: Darmstadt, Karlsruhe, Elversberg, Münster und Paderborn. Es geht also gegen vier Top-Teams der zweiten Bundesliga. Gradmesser für ein derzeit stark aufspielendes Schalke.

Mehr Nachrichten für Dich:

Die gute Nachricht aus Sicht von Königsblau: Die Leistung in Hannover lässt absolut keine Rückschlüsse darauf zu, dass in diesen Duellen Leistungseinbrüche zu erwarten sind. Für Schalke gilt es nun, weiter auf dem Boden zu bleiben.