Schalke-Profi packt aus – DAS ist der Grund für den S04-Aufwind

Christopher Antwi-Adjei hat sich unter Trainer Miron Muslic auf Schalke als Stammspieler etabliert. Der 31-Jährige war in allen vier Pflichtspielen der Saison in der Startelf.

Schalke konnte drei dieser Spiele gewinnen, darunter wichtige Heimsiege gegen Hertha BSC (2:1) und den VfL Bochum (2:1) vor ausverkauftem Stadion. Nun plaudert der 31-Jährige über das neue Erfolgsrezept des S04 aus.

Heimstärke als Schalkes großer Trumpf

Die elektrisierende Atmosphäre in der Veltins-Arena beeindruckte vor allem die neuen Spieler, verrät der Offensiv-Spieler im Gespräch mit der „Sport Bild“. „Vor dem ersten Heimspiel habe ich mit einigen Neuzugängen gesprochen und habe ihnen versprochen: ‚Hier wird es abgehen!‘ Es haben alle gemerkt, was hier möglich ist“, erklärte Antwi-Adjei. Schalke steht nach zwei Spieltagen auf dem fünften Tabellenplatz.

Auch interessant: Sylla vor dem Abflug! Schalke hofft auf nächsten dicken Geldregen

Die Fans des S04 spielen laut Antwi-Adjei eine zentrale Rolle. „Mit jedem Zweikampf, mit jeder Aktion, in die du dich reinwirfst, hast du die Fans hinter dir.“ Diese bedingungslose Unterstützung soll in der Saison ein Vorteil sein. Der Offensiv-Spieler wartet zwar noch auf sein erstes Tor in dieser Spielzeit, zeigt jedoch konstant Einsatzbereitschaft.

Schalke muss nach Dresden

Schalke trifft als Nächstes auswärts auf Dynamo Dresden. Nach der Länderspielpause folgt ein weiteres Heimspiel gegen Holstein Kiel. Die Königsblauen wollen vor heimischem Publikum erneut mit Leidenschaft und Kampf überzeugen. Die Veltins-Arena bleibt ein emotionaler Rückhalt für die Mannschaft und ihre Fans.

Mehr Nachrichten für Dich:

Antwi-Adjei dürfte derweil auch in Dresden das Vertrauen von Trainer Muslic erhalten. Durch den bevorstehenden Abgang von Moussa Sylla hat S04 ohnehin wohl eine Sturm-Option weniger zur Verfügung.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.