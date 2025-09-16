Wieder ein Rausschmiss! Es kracht bei der Schalke-Konkurrenz

Die Saison ist noch jung, doch in der 2. Bundesliga kracht es schon gewaltig. Fast schon ungewohnt: Während es auf Schalke ruhig ist, wird bei der Konkurrenz rausgeschmissen. Erst fliegen Dieter Hecking und Dirk Dufner bei Rivale VfL Bochum, jetzt muss wieder ein Funktionär gehen.

Dynamo Dresden trennt sich überraschend von Geschäftsführer Kommunikation David Fischer, der erst seit August im Amt war. Der Verein verkündete, die Trennung sei einvernehmlich erfolgt. Fischer war jedoch intern und extern zunehmend in Kritik geraten. Vorwürfe lauteten Kontrollzwang, mangelnde Selbstreflexion und Einmischung in sportliche Belange.

Schalke schaut zu: Nächste Entlassung in der 2. Liga

Auch mit Dynamo-Fans krachte es ordentlich. Nach einem Streit um den Fanshop herrschte Funkstille zwischen Fischer und den Ultras. Diese warfen ihm „mangelnde Kommunikation, Transparenz und Ehrlichkeit“ vor. Das belastete Verhältnis eskalierte zusätzlich durch öffentliche Fehltritte Fischers, die Sponsoren und Mitarbeiter verstimmten.

Der Aufsichtsrat griff ein, aber ohne Erfolg. Laut Insidern zeigte sich Fischer beratungsresistent und selbstherrlich. Nun zog der Verein die Reißleine: Fischer wurde sofort freigestellt, obwohl sein Vertrag bis 2026 lief. Das Problem erinnert in seiner Dynamik an frühere Führungsquerelen bei Schalke, was Parallelen unvermeidbar macht. Doch bei Schalke läuft es rund, während nun die Konkurrenten Konsequenzen ziehen (hier mehr).

Dynamo braucht Ruhe – wie Schalke (einst)

„Wir bedauern, dass wir diese Entscheidung treffen mussten“, erklärte Aufsichtsratschef Jens Heinig. Fischer zeigte sich überraschend einsichtig: „Ich möchte der Entwicklung des Vereins nicht im Weg stehen.“ Dynamo Dresden braucht jetzt Stabilität – genau wie Schalke in schwierigen Zeiten. Jede Krise bietet jedoch auch Chancen für einen Neuanfang.

