El-Faouzi auf Schalke nicht unverkäuflich! Irres Preisschild enthüllt

Wohl kaum ein Spieler steht auf Schalke so für den jüngsten Aufbruch wie Soufiane El-Faouzi. Der Sommer-Neuzugang von Drittligist Alemannia Aachen ist unter Miron Muslic absolut gesetzt und überzeugt vor allem durch sein enormes Laufpensum.

Doch die starken Leistungen von El-Faouzi haben auch ihre Schattenseiten. So sollen zuletzt mehrere Bundesligisten ihr Interesse an dem Mittelfeldmotor signalisiert haben. Wird Schalke nun bei dieser Ablösesumme schwach?

Schalke: El-Faouzi könnte für Mega-Summe gehen

Das dürften viele S04-Fans nicht gerne hören: Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll die Chefetage von Schalke 04 durchaus dazu bereit sein, El-Faouzi bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen. Dieses müsste es allerdings in sich haben. Demnach wären gut sieben Millionen Euro nötig, um den 23-Jährigen aus Gelsenkirchen loszueisen. Zum Vergleich: Im Sommer überwies Schalke gerade einmal 200.000 Euro nach Aachen.

Auch interessant: Aufregung um Schalke-Profi! Jetzt meldet sich auch sein Berater zu Wort

Dem Revierklub winkt also ein richtiges gutes Geschäft. Auch wenn der sportliche Verlust immens wäre: In für Schalke wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist Königsblau Jahr für Jahr auf Transfererlöse angewiesen. Ein Verkauf von El-Faouzi käme da gerade recht.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hat es Schalke selbst in der Hand?

Dass der Deutsch-Marokkaner den Verein nach gerade einmal einer Saison schon wieder verlässt, ist jedoch keineswegs in Stein gemeißelt. Logischerweise würde ein Schalker Aufstieg die Verhandlungsposition von S04-Sportvorstand Frank Baumann deutlich verbessern. Dann wäre ein Verbleib oder ein noch teurerer Verkauf El-Faouzis im Bereich des Möglichen.

Mehr Nachrichten für Dich:

Heißt im Umkehrschluss: Schalke sitzt in dieser Causa an einem ganz langen Hebel. Eine komfortable Situation für die Chefetage von Königsblau. Zu sehr verlieben sollten sich die Fans des FC Schalke 04 in ihren neuen Shootingstar womöglich trotzdem nicht.