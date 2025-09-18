Ex-Schalke-Star bejubelt S04-Neuzugang Leonard – „Ein Riesencoup“

Die Verpflichtung von Dylan Leonard hat auf Schalke für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Der erst 18-Jährige gilt als großes Talent, das in der ersten Liga Australiens bereits Stammspieler war und von vielen Klubs umgarnt wurde.

Dementsprechend darf sich der S04 hier wohl mächtig auf die Schulter klopfen, Leonard letzten Endes sogar ablösefrei nach Gelsenkirchen gelotst zu haben. Nun bestätigt auch ein ehemaliger Schalke-Star: Königsblau könnte in dieser Causa ein richtig gutes Händchen bewiesen haben.

Baumjohann mit viel Lob für Schalke-Neuzugang Leonard

Alexander Baumjohann kennt sich mit dem Fußball in Australien bestens aus. Der 38-Jährige, der mit Schalke im Jahr 2011 den DFB-Pokal gewann, ist seit Sommer 2018 in „Down Under“ unterwegs. Bis 2021 schnürte Baumjohann seine Fußballschuhe noch selbst, mittlerweile fungiert er als Sportdirektor des Sydney FC. Für Schalke-Neuzugang Leonard, der zuvor bei Western United kickte, hat gebürtige Waltroper nur Positives übrig.

Im Interview mit der „WAZ“ gab Baumjohann über Leonard zu Protokoll: „Er ist noch sehr jung. Dennoch hat er für Western United in der ersten Liga fast alle Spiele gemacht. Wir haben auch zweimal gegen ihn gespielt, mich haben seine Reife, seine fußballerische Qualität, seine Beidfüßigkeit und seine Kommunikation beeindruckt. Er hat bei Western United den ganzen Spielaufbau übernommen. Er ist ein Riesentalent, wird in naher Zukunft, da bin ich mir sicher, auch für die Nationalmannschaft nominiert.“

„Nur eine Frage der Zeit“

Große Worte, die viele Schalke-Fans auf einen Glücksgriff von S04-Sportvorstand Frank Baumann hoffen lassen dürften. Baumjohann führt aus: „Ich bin fest davon überzeugt, dass er sich durchsetzen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich weiß, dass sehr viele Vereine an Dylan interessiert waren. Dass es Schalke gelungen ist, ihn ablösefrei zu bekommen, ist ein Riesencoup.“

Dass Leonard auf Schalke schnell Fuß fassen wird, daran hat Baumjohann keine Zweifel. Schon beim Spiel gegen Kiel hätte der Youngster eine gute Figur abgegeben, ist sich der Sportdirektor des Sydney FC sicher. Dennoch dürfte es naturgemäß noch etwas dauern, bis der Teenager in seiner neuen sportlichen Heimat ankommt.