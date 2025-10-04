Draxler vor Schalke-Rückkehr? Pläne werden konkreter

Julian Draxler galt auf Schalke in jungen Jahren als eines der größten Talente seiner Generation. Am Ende bescherte er seinem Jugendklub nicht nur jede Menge Scorer, sondern mit 43 Millionen Euro auch eine saftige Ablösesumme.

Inzwischen lässt Draxler seine Karriere in Katar ausklingen. Lose Gerüchte über eine Rückkehr nach Schalke verschwanden in der Vergangenheit immer recht schnell. Kommt es nun zur großen Wende? Der Weltmeister von 2014 spielt bereits mit konkreten Rückkehr-Gedanken.

Schalke-Rückkehr in neuer Rolle?

„Ich bin für alles offen: Sei es ein weiterer Vertrag, eine Auszeit oder ein Job im Fußball“, erklärte Draxler gegenüber der „Sport Bild“. Perspektivisch interessiere ihn „ein Wechsel auf die andere Seite des Fußballs – ins Management.“ Schmunzelnd ergänzte er: „Wenn Frank Baumann irgendwann fragen sollte, ob ich ihn auf Schalke unterstützen kann, würde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen.“

Auch ein Engagement als Co-Trainer wäre denkbar. Vor allem eine Zusammenarbeit mit Raul sei für Draxler reizvoll. Die beiden kennen sich aus ihrer Zeit auf Schalke. „Raul war schon zu unserer gemeinsamen Zeit mein Mentor. Von ihm habe ich am allermeisten gelernt“, schwärmte der 32-Jährige. Er glaubt, auch abseits des Platzes von Raul profitieren zu können.

Draxler blickt positiv auf Schalke-Zeit zurück

Im Rückblick auf sein Schaffen auf dem Rasen sagt Draxler unterdessen: „Ich fand und finde meine Karriere absolut geil.“ Dennoch gestand er: „Ich kann verstehen, wenn Leute sagen: ‚So wie der damals angefangen hat, wäre vielleicht mehr drin gewesen.‘“ Solche Gedanken habe er selbst auch manchmal, doch letztlich sei er zufrieden mit allem.

Ob es am Ende noch einmal zu einer Rückkehr zu Schalke 04 kommen wird, bleibt offen. In dieser Causa ist wohl noch Geduld gefragt, schließlich steht Draxler in Katar noch bis 2028 unter Vertrag.