Schalke – Dortmund: Irre Derby-Choreo auf leeren Rängen – die ersten Bilder der Gänsehaut-Aktion

Gelsenkirchen. Schalke gegen Dortmund: Das Revierderby ist auch immer ein Anlass für Gänsehaut-Choreos – eigentlich. Denn ohne Fans gestaltet sich so etwas ziemlich schwierig.

Trotzdem wird es auch heute bei Schalke – Dortmund eine Choreo geben. Und auch wenn keine Papptafel, keine Blockfahne und kein Spruchband von Fans hochgehalten werden kann, zaubert sie jedem Königsblauen Gänsepelle auf den ganzen Körper.

Schalke - Dortmund: Shirt-Aktion sorgt für Mega-Choreo

„Gemeinsam für Schalke“ hieß die Aktion, die der S04-Fanclub „Blau-Weißes GEsocks Waltrop“ ausgerufen hatte.

Die Idee: Schalke-Fans können „04-Shirts“ im Internet bestellen, die dann zum Derby auf der Tribüne ausgelegt werden, um eine Botschaft an die Mannschaft zu senden.

Fanclub kann Ansturm gar nicht bewältigen

Die Resonanz: Überwältigend. Über 6000 Bestellungen gingen ein. So viele, dass der Fanclub sie nicht ansatzweise bewältigen konnte. So werden im Derby erst einmal gut die Hälfte der Shirts auf der Südkurve ausgelegt, die anderen folgen in den Heimspielen danach.

Was der Fanclub-Vorsitzende Dirk Knüvener mit seinen Kumpels vor Schalke – Dortmund auf die Tribüne zauberte, raubt dir fast den Atem.

Choreo sorgt für Gänsehaut

„Wir präsentieren euch voller Stolz: Gemeinsam für Schalke“, schreibt die Fangruppe – und postet mehrere Fotos des Ergebnisses, das du gleich auch während des Spiels bestaunen darfst.

Das ist Derby!