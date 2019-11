Schalke – Dortmund: Polizei warnt vor DIESEN Derby-Problemen

Gelsenkirchen. Wenn es am Samstag zum Derby zwischen Schalke und Dortmund kommt, hat auch die Polizei mal wieder alle Hände voll zu tun.

Die Beamten wollen sicherstellen, dass es rund um das Spiel zwischen Schalke und Dortmund friedlich bleibt. Zu häufig waren die Fans beider Lager bei vergangenen Derbys schon aneinandergeraten.

Schalke - Dortmund: Polizei mit verstärkten Kräften im Einsatz

Was Sorge bereitet: Nach dem bisher letzten Derby im April in Dortmund war es im Stadion zu hässlichen Jagdszenen gekommen. Auch am Dortmunder Bahnhof hatten Fans sich auf den Gleisen geprügelt. Und in Gelsenkirchen brachen Dortmunder Hooligans in das Vereinsheim einer Schalker Ultra-Gruppe ein.

Um solche Szenen diesmal zu vermeiden, setzt die Bundespolizei am Samstag verstärkt Kräfte ein. Mehrere Hundert Polizisten sind am Samstag präsent. Auch ein Polizeihubschrauber kommt zum Einsatz.

Wie die Bundespolizei mitteilt, werden einige Beamte schon ab den frühen Morgenstunden an den Hauptbahnhöfen in Gelsenkirchen und Dortmund sowie anderen Bahnhöfen und Haltepunkten im Ruhrgebiet unterwegs sein, „um eine Anreise der unterschiedlichen Fanszene zu überwachen“.

Im Oktober 2013 schossen Fans des BVB auf Schalke mit Feuerwerkskörpern um sich. Foto: imago/Sven Simon

U-Bahn-Zugang gesperrt

In Gelsenkirchen wird die Polizei wie gewohnt die Heim- und Auswärtsfans durch Sichtschutzwände trennen. Das soll verbale Provokationen minimieren und den Personendurchfluss beschleunigen.

Der Zugang zur U-Bahn im Bereich der Bochumer Straße wird wie in den Vorjahren gesperrt. Zur U-Bahn gelangst du am Samstag im Hauptbahnhof und am Vorplatz.

Auch Schalker Fans zündeten in jüngerer Vergangenheit bei Derbys immer wieder Bengalische Feuer. Foto: imago/DeFodi

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass die Verwendung von Pyrotechnik streng verboten ist. „Gerade in Zügen, in Personenbahnhöfen und in Fußballstadien kann der Gebrauch von Pyrotechnik Menschen erheblich gefährden. Deshalb ist schon das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik grundsätzlich strafbar und wird durch die Bundespolizei konsequent verfolgt.“

In den vergangenen Jahren brannten Fans beider Lager bei Derbys immer wieder reichlich Pyrotechnik ab. (dhe)