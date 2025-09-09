Hammer um Ex-Schalke-Trainer steht bevor! Top-Klub greift zu

Auf Schalke herrschte in Sachen Trainer in den letzten Jahren eine große Fluktuation. Der letzte Übungsleiter, der mit Königsblau richtig große Erfolge feiern konnte, war Domenico Tedesco.

Der Deutsch-Italiener führte Schalke in der Saison 2017/18 zur deutschen Vizemeisterschaft. Ein Ergebnis, von dem man beim S04 heute weit entfernt ist. Tedesco zog es im Anschluss durch die weite Welt. Nun hat der 39-Jährige einen neuen Job gefunden.

Ex-Schalke-Coach Tedesco heuert in der Türkei an

Tedesco mag offenbar die Abwechslung. Nach seiner Zeit auf Schalke heuerte der gebürtige Italiener im Anschluss bei Spartak Moskau und RB Leipzig an, zuletzt arbeitete er als Nationaltrainer Belgiens. Seit Januar 2025 war Tedesco ohne Job. Das scheint sich nun jedoch zu ändern.

Auch interessant: Frank Baumann mahnt beim FC Schalke 04 zur Vorsicht: „Ein Anfang ist gemacht – nicht mehr“

Denn wie unter anderem der türkische Journalist Yagız Sabuncuoglu berichtet, soll Tedesco kurz vor einem Engagement bei Fenerbahce Istanbul stehen. In der türkischen Metropole tritt er damit die Nachfolge von Trainer-Legende Jose Mourinho an. Dieser war Ende August gefeuert worden, nachdem Fenerbahce unter dem Portugiesen die Qualifikation für die Champions League verpasst hatte.

Premier-League-Klub geht leer aus

Tedesco setzt sich damit gegen namhafte Konkurrenz durch, unter anderem Ex-BVB-Trainer Edin Terzic soll bis zuletzt als ernsthafter Kandidat in Istanbul gehandelt worden sein. Am Ende aber soll die Klub-Verantwortlichen von Fenerbahce Druck auf Tedesco gemacht haben, weil dieser plötzlich auch in der Premier League ein Thema war.

Mehr Nachrichten für Dich:

Denn dort hatte sich Nottingham Forrest am Dienstag (9. September) von Trainer Nuno Espirito Santo getrennt. Statt Tedesco scheint die Wahl der „Tricky Trees“ jedoch auf Ex-Tottenham-Coach Ange Postecoglou zu fallen.