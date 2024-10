Ex-Schalke-Trainerliebling am Abgrund! Er kann sich kaum noch retten

Während Deutschland mit Julian Nagelsmann als Bundestrainer auf Wolke 7 schwebt, geht es einem Nachbarn ganz anders. Groß waren die Hoffnungen, als der belgische Verband Anfang 2023 Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco an Bord holte.

Mit seinem Fachwissen sollte er die alternde goldene Generation der roten Teufel endlich zu Erfolgen führen. Mittlerweile ist von den Hoffnungen jedoch nicht mehr viel übrig. Stattdessen steht der ehemalige Schalke-Übungsleiter gefährlich nah am Abgrund.

Ex-Schalke-Trainer erlebt herbe Niederlage

Zugegeben: Eine Nations-League-Gruppe mit Frankreich und Italien ist sicherlich kein Zuckerschlecken. Da hat es die DFB-Elf mit den Niederlanden, Ungarn und Bosnien einfacher. Und dennoch war es der Anspruch Belgiens, sich als Zweiter für das Viertelfinale zu qualifizieren – doch nichts da.

Die einstige Fußballmacht aus Italien ist wieder erstarkt, Frankreich eh Favorit und Tedescos Amtszeit in Belgien vor allem von Querelen um Star-Keeper Thibaut Courtois überschattet. Die aktuelle Länderspielphase dürfte nicht gerade dazu beigetragen haben, dass der ehemalige Lieblingstrainer der Schalke-Fans sicherer im Sattel sitzt.

Gegen Italien konnte man nach 0:2-Rückstand in Überzahl gerade so einen Punkt retten. Am Montag (14. Oktober) gab es gegen Frankreich dann ein 1:2 – obwohl man zum Schluss erneut in Überzahl agierte. Das Viertelfinale? Kaum noch zu erreichen.

Tedesco wackelt bedenklich

Fünf Punkte Rückstand auf Platz 2, nur noch zwei Spiele zu absolvieren – und Frankreich dürfte gegen Italien und Schlusslicht Israel maximal einen Punkt holen. Anders kann Belgien nicht mehr weiter kommen. Viel wahrscheinlicher ist, dass man sich sogar mit dem Abstieg aus der League A befassen muss.

Als Dritter ginge es in die Playoffs gegen einen Tabellenzweiten aus der League B. Das ist sicherlich nicht der Anspruch des belgischen Verbands. Selbst wenn Tedesco das Projekt Nations League noch zu Ende führen darf und die Relegation (erfolgreich) bestreitet, fehlen anschließend die Argumente für eine Weiterbeschäftigung.

Dazu löste der ehemalige Schalke-Mann zu viel Unruhe aus und brachte zu wenig Erfolg. Bei der EM im Sommer war auch schon im Achtelfinale Schluss. Gegner damals wie in der Nations League: Frankreich.