FC Schalke 04 macht Verkündung – sie lässt Fan-Träume platzen

„Liebe kennt keine Liga“ – diesen Satz hört man auf Schalke derzeit häufig. Und die Fans lassen Taten folgen. Auch nach dem Abstieg hat Königsblau die volle Rückendeckung seiner Anhänger. Das zeigt sich auch beim Verkauf der Dauerkarten wieder ganz deutlich.

Der Run auf Dauerkarten für den FC Schalke 04 ist auch vor der Zweitliga-Saison immens. Und das, obwohl der gleiche Preis wie in der Bundesliga gezahlt werden muss. Schon vor dem VVK-Start müssen unzählige Fans einen großen Traum beerdigen – und reagieren traurig.

FC Schalke 04: Dauerkarten-Hype auch in Liga 2

36.000 Dauerkarten hatte Schalke nach dem letzten Abstieg verkauft. Und das, obwohl mögliche Corona-Geisterspiele wie ein Damokles-Schwert über der Saison schwebten. Für die anstehende Zweitliga-Saison könnten es noch mehr werden. Bei 40.000 stoppt Schalke den Verkauf – womöglich gehen einige Fans am Ende trotz aller Mühen leer aus.

Sicher ist schon jetzt: Der Kampf um Dauerkarten für die Nordkurve ist aussichtslos. Schon in der Ankündigung des Vorverkaufs spricht der FC Schalke 04 ausschließlich von Sitzplätzen. Ein Saisonticket für die Fankurve steht gar nicht erst zum Verkauf. Das sorgt für Frust bei vielen Fans. Die Frage nach dem Warum ist allerdings schnell beantwortet: Es sind schlicht alle vergeben – und das wird sich auch nicht ändern.

Fans hoffen vergeblich auf Nordkurven-Dauerkarte

16.309 Plätze gibt es im Heim-Stehbereich der Arena. Alle sind per Dauerkarte vergeben – und die ist für ihre Inhaber ein absolutes Heiligtum. Böse Zungen würden sagen: Ein Schalker würde sich eher von seiner Frau trennen als von seiner Nordkurven-DK. Die Warteliste, die der Klub einst einrichtete, ist wegen Überfüllung längst geschlossen. Und selbst wer draufsteht, braucht Glück, um zu Lebzeiten noch an der Reihe zu sein.

Top-News:

So mancher Fan reagierte irritiert, als der S04 die Stehplätze bei der Dauerkarten-Ankündigung explizit ausschloss. Auf die Frage, wie man denn je an eine Nordkurven-Saisonkarte kommen soll, bekommen sie in den Sozialen Netzwerken klare Antworten. „Am besten ist sicher, sich passende Verwandtschaft zu suchen und zu hoffen, die Dauerkarte irgendwann zu erben“, rät einer. Ein anderer hält selbst das für ausgeschlossen. „Tut mir leid, aber du wirst in deinem Leben eine solche Karte nicht mehr bekommen.“