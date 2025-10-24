Schalke – Darmstadt: Ultras machen Verkündung! Fans hören ganz genau hin

Die Fans des FC Schalke 04 sorgen in Heim- und Auswärtsspielen stets für Mega-Stimmung. Das dürfte aktuell auch an den guten Leistungen der Mannschaft liegen. Auch bei der Partie gegen den SV Darmstadt (24. Oktober, 18.30 Uhr) dürfte es stimmungstechnisch wieder richtig laut werden.

Dabei haben die Ultras vor dem Spiel Schalke – Darmstadt eine Ankündigung rausgehauen. Als die Besucher in die Veltins-Arena eintreten, bekommen sie Hinweisblätter. Die UGE informiert sie nämlich über ein brandneues Lied, das beim Heimspiel gemeinsam gesungen werden soll.

Schalke – Darmstadt: Neuer Fangesang der UGE

Auf dem Hinweisblatt steht in großen Lettern: „Neues Lied: Die Nummer 1 aus dem Revier“. Darunter folgen die Zeilen, die schnell zum Ohrwurm werden könnten. Die Hymne beginnt mit den Worten: „Oh S04, du ganz allein, bist ohne Frage die Nummer 1 aus dem Revier.“

Im Refrain wird deutlich, worum es geht – um Stolz, Leidenschaft und die Liebe zu Königsblau. „Du stürmst nach vorn, wir rasten aus, für deine Farben geboren 1904“, heißt es weiter.

Die UGE hat einen neuen Fangesang. Foto: privat

Die UGE hat den Text so gestaltet, dass er leicht mitzusingen ist. So sollen möglichst viele Schalker im Stadion mit einstimmen können. Die Melodie stammt von dem Song „Kleine Fee“ des Partysängers Schürze – ein eingängiger Beat, der sich perfekt für die Kurve eignet.

„Nummer 1 aus dem Revier“

Die Ultras hoffen, dass das neue Lied schon beim ersten Einsatz Gänsehaut-Momente schafft. Denn das Duell Schalke – Darmstadt ist ein Topspiel, und die Stimmung auf den Rängen könnte entscheidend sein. Mit der „Nummer 1 aus dem Revier“ wollen die Fans noch einmal deutlich machen, wer ihrer Meinung nach im Ruhrpott das Sagen hat.

Wie gut das neue Stück ankommt, wird sich schon bald zeigen. Sicher ist: Wenn die Nordkurve singt, bebt die Arena. Diese Unterstützung wird die Mannschaft von Cheftrainer Miron Muslic auch brauchen, um Darmstadt zu besiegen. Dann winkt Schalke übrigens wieder die Tabellenführung für eine Nacht.