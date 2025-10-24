Schalke – Darmstadt: Da staunen auch die Fans! Muslic sorgt für nächste Juwel-Überraschung

Fluchtlicht, Spitzenspiel, Schalke -Darmstadt – und die Chance für ein Juwel aus der Knappenschmiede, endlich die Luft bei den Profis zu schnuppern. Denn die Kaderverkündung vor dem Spiel hält mit Mika Wallentowitz eine faustdicke Überraschung für alle S04-Fans bereit.

Das gerade einmal 17-jährige Juwel aus der Knappenschmiede rückt bei Schalke – Darmstadt erstmalig in den Spieltagskader unter Miron Muslic. Der zollt somit den starken Leistungen des Außenbahnspielers der Schalker U19 Anerkennung. Unter Norbert Elgert reifte Wallentowitz in nur einem Jahr zum absoluten Leistungsträger.

Schalke – Darmstadt mit U19-Talent

Im Sommer 2024 kam der Rechtsaußen aus der U17 von Werder Bremen in den Ruhrpott – doch seine Erfolgsgeschichte auf Schalke nahm einen sehr holprigen Start. Noch als Mittelstürmer verpflichtet, scheiterte Wallentowitz oft an mangelnder Abschlussstärke in klaren Situationen vor dem Tor. Elgert musste kreativ werden.

So schulte der den 17-Jährigen vom Mittelstürmer zum rechten Schienenspieler um. Eine ungewohnte Position für den 1,90 Meter großen Wallentowitz. Doch er lebte sich dort prächtig ein, kommt auf regelmäßigen Spielzeiten und steuerte bereits sieben Assists zur bislang überragenden Saison der U19 bei. Ob er den Profis auch schon weiterhelfen kann?

Wallentowitz passt ins Muslic-System

Die Nominierung in den Spieltagskader gegen Darmstadt ist sicherlich ein überraschender Zug von Muslic. Doch er zeugt von Vertrauen. Durch die Umschulung auf die rechte Außenbahn könnte Wallentowitz ideal ins System des Schalker Trainers passen.

Ob er bei Schalke – Darmstadt bereits erste Einsatzminuten erhalten wird, bleibt offen. Der Weg, auf junge Talente aus der Knappenschmiede zu setzen, dürfte vielen Fans dennoch gut gefallen. Und genau dafür setzt Muslic ein wichtiges Zeichen.