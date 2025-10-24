Zum schlechtesten Zeitpunkt – Schalke-Neuzugang erlebt bitteren Rückschlag

Schalke triumphiert. Auch beim Heimspiel gegen Darmstadt (1:0). Dabei im Fokus: eine disziplinierte Leistung der gesamten Defensive. Im Verbund ließ man die Gäste nie ins Spiel kommen. Echte Gefahr konnten die Lilien in den gesamten 90 Minuten vor dem Schalker Tor nicht erzeugen. Und während ganz Königsblau jubelt, erlebt Christian Gomis einen bitteren Abend.

Der Sommerneuzugang benötigte auf Schalke einige Zeit, um sich einzugewöhnen. Trotz guter Mannschaftsleistungen und regelmäßigen Einsätzen unter Miron Muslic, hing Gomis im S04-Sturm noch etwas in der Luft. Das änderte sich beim Auswärtsspiel in Hannover (3:0).

Erstes Tor für Schalke

Sein Joker-Treffer zum vorentscheidenden 3:0 sollte für die teure Neuverpflichtung (1,5 Millionen Euro) wie ein Dosenöffner wirken. Auch eine Woche später betritt Gomis wieder als Joker den Platz. Muss allerdings rund 20 Minuten nach seiner Einwechslung das Spielfeld schon wieder verlassen.

Der genaue Grund ist zunächst nicht erkennbar. Ohne gegnerische Einwirkung schien sich Gomis verletzt zu haben, er lag plötzlich auf dem Rasen und signalisierte schnell, es ginge nicht mehr weiter. Bittere Bilder, denn der verheißungsvolle Neuzugang wirkte anschließend verständlicherweise extrem frustriert. Nach dem Spiel sorgt sein Trainer für erste Klarheit.

Muslic: „Muskelverletzung“

Nach dem Spitzenspiel gegen Darmstadt sprach Muslic von einer „Muskelverletzung“. Wie schwer diese ausfallen wird, soll bei Tests in den kommenden Tagen ermittelt werden. Gomis ist, gerade nach seinem ersten Treffer für Schalke, eine rasche Genesung zu wünschen.

Währenddessen feiert Königsblau den fünften Ligasieg in Folge. Ausreichend dafür war eine brillante Aktion von Soufiane El-Faouzi. Sylla vollstreckte kühl. Und so geht es auf Schalke weiter steil bergauf. Und hoffentlich bald auch wieder für Christian Gomis.