Mega-Aktion bei Schalke – Darmstadt: Neuzugang verzückt die Fans

Das Laufwunder. Der unermüdliche Kämpfer im Mittelfeld. Nichts da, bei Schalke – Darmstadt (1:0) zeigte sich Neuzugang Soufiane El-Faouzi von einer ganz anderen Seite – zumindest in der spielentscheidenden Szene, die den S04 wieder auf den Platz an der Sonne befördert.

Immerhin erstmal über Nacht. Denn Elversberg kann morgen in Bielefeld wieder die Tabellenspitze zurückerobern. Dass diese nach Schalke – Darmstadt wieder in königsblauer Hand liegt, ist auch El-Faouzi zu verdanken. Der bestach vor dem 1:0 mit seiner offensiven Kreativität.

Schalke – Darmstadt: Traumvorlage zum Siegtreffer

An gleich drei Gegenspielern schob der Schalker Neuzugang den Ball vorbei, der perfekt in der Sturmspitze bei Moussa Sylla ankam. Der Neuner bleibt eiskalt und beschert S04 den frühen Siegtreffer (9′). Natürlich sorgten auch das enorm starke Laufpensum und El-Faouzis Zweikampfstärke gegen Darmstadt für Stabilität vor der Abwehrkette.

Doch mit der dritten Torvorlage in dieser Saison ließ der defensive Mittelfeldspieler auch seine Qualitäten für das Schalker Offensivspiel aufblitzen. Dieser eine geniale Moment reichte, dank einer geschlossen starken Defensivleistung, zum Sieg über ebenfalls formstarke Darmstädter.

„Demütig bleiben“

Doch El-Faouzi will weiter „demütig bleiben“. Der Rest käme dann von alleine, betonte der 23-Jährige am „Sky“-Mikrofon nach dem Spiel. Eine Devise, die sein Cheftrainer bereits regelmäßig in diesen erfolgreichen Wochen predigt. Und die scheinbar auch in der Mannschaft angekommen ist.

Schalke – Darmstadt zeugt wieder einmal davon, wie sehr Miron Muslics Taktik aufgeht. Defensive Tugenden bestimmen das Spiel und bringen den Gegner zur Verzweiflung. Und wenn das so gut läuft, reicht manchmal ein genialer Moment, der den Sieg bringen kann.