Entscheidung vor Schalke – Darmstadt: DFB macht es offiziell

Mit Schalke – Darmstadt steht für Königsblau das nächste Spitzenspiel (Freitag, 24. Oktober, 18.30 Uhr) in der zweiten Bundesliga an. Platz vier gegen Platz zwei. Es geht um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen – auch wenn das in Gelsenkirchen richtigerweise niemand so betonen würde.

Dennoch dürfte für Verein und Fans diese Entscheidung des DFB von großer Bedeutung sein. Der Verband bestimmte für das Spiel Schalke -Darmstadt Michael Bacher als verantwortlichen Schiedsrichter – ein Jungspund mit notwendiger Erfahrung.

Schalke – Darmstadt: Bacher kennt beide Teams

Denn mit gerade einmal 34 Jahren könnte Bacher selbst noch als Profi in der zweiten Liga durchgehen. Stattdessen pfeift der gelernte Unternehmensberater bereits seit der Saison 2018/2019 die zweithöchste deutsche Spielklasse. Dabei sind auch Schalke und Darmstadt kein Neuland.

Bereits sieben Mal leitete Bacher ein Spiel der Lilien. Immerhin viermal absolvierten die Knappen ein Spiel unter der Leitung des DFB-Schiedsrichters – zuletzt erst am 33. Spieltag der vergangenen Saison in Düsseldorf (0:2). Gegen Darmstadt dürfte den 34-Jährigen ein körperbetontes Spiel erwarten.

Duell der besten Defensiven

Beide Mannschaften überzeugen in dieser Spielzeit bislang durch ihre körperliche Präsenz – insbesondere in der letzten Kette. Beide mussten die wenigsten Gegentore (Schalke fünf, Darmstadt sechs) zulassen. So dürfte also auch im direkten Duell besonders die Defensivarbeit im Fokus stehen.

Dass der Unparteiische bei Schalke – Darmstadt dabei in den Fokus rückt, ist natürlich nicht zu hoffen. Bacher unterstützend zur Seite stehen die beiden Assistenten Nico Fuchs und Martin Thomsen. Als vierter Offizieller fungiert Lukas Benen. Günter Perl und Frederick Assmuth übernehmen den Job des Video-Schiedsrichters.