Drama bei Darmstadt – Schalke garantiert: Bachmann macht klare Ansage

Und so schnell trifft man sich wieder! Wenige Tage nach dem Ligaduell gibt es die Partie zwischen dem SV Darmstadt und Schalke 04 in der 2. Runde des DFB-Pokals (29. Oktober, 20.45 Uhr).

So eng die Zweitliga-Begegnung war, könnte es zwischen Darmstadt und Schalke zum Krimi kommen. Darauf ist auch Janik Bachmann vorbereitet. Der Mittelfeldspieler bietet sich Trainer Miron Muslic für den Fall eines Elfmeterschießens an.

Darmstadt – Schalke: Elfmeterschießen im Pokal?

Es war ein wichtiger 1:0-Sieg des FC Schalke 04 in der heimischen Veltins-Arena gegen Darmstadt. Die Königsblauen sind dadurch neuer Tabellenführer in der 2. Bundesliga. Nun aber steht das Spiel im DFB-Pokal an – dieses Mal bei den „Lilien“.

Und es könnte zu einem Pokalkrimi kommen, so spannend und eng das Ligaspiel schon am vergangenen Freitag war. Das sind sich auch die Schalker bewusst. Sollte es dann auch noch ins Elfmeterschießen gehen, würde vor allem Janik Bachmann vorangehen. Der Mittelfeldspieler will gegen seinen Ex-Klub unbedingt zu den Schützen zählen.

„Wenn es im Pokal ins Elfmeterschießen ging, habe ich immer geschossen. Und immer getroffen“, lautet die klare Ansage des 29-Jährigen im vereinseigenen Interview.

Besonderes Duell für Bachmann

Das Spiel gegen Darmstadt ist für den Schalke-Profi immer etwas Besonderes. „Ich bin mit der U19 in die Bundesliga aufgestiegen, habe meinen ersten Profivertrag bekommen, war im Aufstiegsjahr 2015/15 im Training dabei. Es war geil, die ersten Erfahrungen zu sammeln“, sagt der Mittelfeldspieler. „Nun aber will ich dort in die nächste Runde einziehen.“

Nach Stationen bei der Zweitvertretung von Hannover 96, in Chemnitz, Würzburg, Kaiserslautern, Sandhausen und Rostock ist er zu S04 gewechselt und gehört zum festen Bestandteil des Teams von Miron Muslic – auch wenn er von seinem Trainer etwas offensiver eingesetzt wird.

„Ich möchte meine Energie auf den Platz bringen, Impulse setzen und überall helfen – ganz egal, wo der Trainer mich braucht“, so Bachmann, der aufgrund der Ausfälle von Christian Gomis und Christopher Antwi-Adjei mit großer Sicherheit in der Startelf stehen könnte.