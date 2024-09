FC Schalke 04: Lähmende Stille – dann bricht auf Schalke die Hölle los

Das war zu viel. Viele Niederlagen und Demütigungen haben die Fans des FC Schalke 04 ertragen – doch diese schallende Ohrfeige zog ihnen endgültig den Stecker. 3:0 führte ihr Klub, spielte sich fast in einen Rausch, Darmstadt an die Wand. Dann brach alles zusammen.

Der FC Schalke 04 kassierte einen Elfmeter – und kollabierte komplett. 3:5 nach 3:0. Für eine Sekunde herrschte Stille in der Arena und im Netz. Lähmendes Entsetzen. Doch dann brach die Hölle los.

FC Schalke 04: Fans explodieren endgültig

Mit dem Schlusspfiff machten alle Königsblauen gleichzeitig ihrem Ärger Luft. Ein gellendes Pfeifkonzert schallte durch die Arena. Gleichzeitig brachen auch in den Sozialen Netzwerken alle Dämme. Wilde Beschimpfungen, Schuldzuweisungen und blanke Wut. Alles musste raus.

„Wie kann man so Scheiße sein?“

„Meine Fresse, was für ein Alptraum.“

„Schalke ist maximal am Abgrund angekommen…“

„JUNGE DAS KANN DOCH NICHT SEIN MAN!!!!“

„Löscht euch einfach ihr scheiß Versager.“

„Wie kann man immer so auseinander fallen????“

+++ FC Schalke 04: Stromausfall im Stadion! Plötzlich geht nichts mehr +++

Wieder hat Schalke den Saisonstart versaut, Zoff in der Chefetage, eine Trainer-Diskussion – und wieder ein Problem mit einem Ganzkörper-Krampf beim kleinsten Rückschlag auf dem Platz. Andere Teams lächeln einen 3:1-Anschlusstreffer nach so einer furiosen Leistung einfach weg. Königsblau verfällt in kollektives Zittern und verspielt alles.

Mehr aktuelle News:

Die für ihr Treue bekannten Fans des FC Schalke 04 ertrugen schon viel, doch das war für alle zu viel. Jetzt droht am Berger Feld ein ganz großes Beben.