Karriereloch verhindert! Ex-Schalke-Fanliebling vor neuer Herausforderung

Zahlreiche Spieler haben die Aufstiegsmannschaft von Schalke 04 aus der Saison 2021/22 bereits verlassen. Für viele von ihnen ging es im Anschluss auf der Karriereleiter bergauf. Bestes Beispiel dafür ist wohl Rodrigo Zalazar, der beim SC Braga derzeit groß aufspielt.

Doch einige Aufstiegshelden des S04 sind seit dieser Zeit mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit versunken. Nun hat sich ein ehemaliger Schalke-Aufsteiger erneut für einen Wechsel entschieden. Er hat seinen vorläufigen Karriere-Tiefpunkt gerade so verhindert.

Ex-Schalke-Fanliebling Churlinov wechselt in die Türkei

Darko Churlinov erlebte seit seinem Abgang aus Gelsenkirchen keine einfachen sportlichen Jahre. Der Flügelstürmer wechselte im Sommer 2022 zum FC Burnley, sollte dort nach dem Abstieg aus der Premier League beim sofortigen Wiederaufstieg helfen. Das gelang dem Team des damaligen Trainers Vincent Kompany auch, allerdings zum großen Teil ohne Churlinov.

Folgerichtig wurde der Nordmazedonier eineinhalb Jahre nach seiner Ankunft in Burnley verliehen – erst zurück nach Schalke, im Anschluss nach Polen. Doch auch diese Leihen brachten nicht den gewünschten Erfolg. Ein Jahr vor seinem Vertragsende in England hat sich Churlinov nun endgültig aus Burnley verabschiedet. Der 25-Jährige wechselt in die Türkei zu Süper-Lig-Aufsteiger Kocaelispor.

Kommt Churlinov zurück in die Spur?

Für Churlinov dürfte es nun um nichts Anderes gehen, als seine Karriere wieder zurück in die richtige Bahn zu lenken. Unter Kocaelispor-Trainer Selcuk Inan, der in seiner aktiven Karriere 331 Mal für Galatasaray Istanbul spielte, könnte der ehemalige Schalker direkt eine tragende Rolle einnehmen.

Denn Kocaelispor ist schwach in die neue Spielzeit gestartet. Nach vier Spieltagen steht gerade einmal ein mageres Pünktchen auf dem Konto des Aufsteigers. Da dürften neue Offensiv-Impulse durch Churlinov gerade recht kommen.

