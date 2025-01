FC Schalke 04: Konkurrenz ausgestochen! S04 verkündet Juwel-Coup

Max Grüger und Taylan Bulut sind für junge Spieler aktuell die besten Beispiele beim FC Schalke 04. Beide haben in der laufenden Saison den Sprung in die Profi-Mannschaft geschafft und konnten sich dort nachhaltig etablieren.

Diesen Weg würde wohl gerne auch Bilal Dardari gehen. Der 16-Jährige hat sich dem FC Schalke 04 angeschlossen. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung am Donnerstag (9. Januar) offiziell bekannt.

FC Schalke 04 holt Luxemburg-Talent

Die königsblauen Juwel-Sucher sind in Luxemburg fündig geworden: Von dort aus kommt Dardari jetzt zum FC Schalke 04. Der 16-Jährige verlässt den luxemburgischen Top-Klub F91 Düdelingen und kommt nach Gelsenkirchen.

„Bilal ist ein richtig guter Fußballer“, erklärt Chef-Trainer Norbert Elgert über seinen ersten Winterneuzugang. „Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat, da auch andere Vereine an ihm interessiert waren.“

Der gebürtige Luxemburger begann seiner Karriere bei Echternach, wechselte dann zu Rosport und schloss sich 2019 schließlich der Nachwuchs-Akademie von Düdelingen an. Jetzt wagt er den Schritt zum FC Schalke 04.

Bislang absolvierte er bereits neun Spiele für die U17- und U16-Nationalmannschaft von Luxemburg. Neben der luxemburgischen Staatsangehörigkeit besitzt er allerdings ebenfalls noch die marokkanische.

Dardari vor Debüt

Schon in den vergangenen Tagen trainierte Dardari mit der Elgert-Truppe. Zum ersten Mal soll er schon am Wochenende beim REWE Juniorcup in Göttingen für den FC Schalke 04 auf dem Platz stehen. In der U19-Bundesliga geht es für Schalke erst am 2. Februar wieder los. Dann empfängt S04 den 1. FC Heidenheim.