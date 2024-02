Tinte trocken! Ex-Schalke-Star mit emotionaler Rückkehr

Dreieinhalb Jahre spielte er auf Schalke, war beliebt, Kapitän und unangefochtene Stammkraft. Dann ließ der S04 ihn ablösefrei ziehen. Eine Entscheidung, die noch lange für Frust sorgte.

Während der FC Schalke 04 abstürzte, wurde Daniel Caligiuri in Augsburg zum Dauerbrenner, überzeugte noch drei weitere Jahre in der Bundesliga. Im Sommer trennten sich die Wege. Nun, nach sieben Monaten Vereinslosigkeit, feiert der inzwischen 36-Jährige noch eine emotionale Rückkehr.

Ex-Schalke-Star Daniel Caligiuri macht weiter

Der Deadline Day war auch für Caligiuri aufregend. Weil auch vereinslose Spieler in Deutschland nach Winter-Transferschluss keinen Vertrag mehr unterschreiben dürfen, wäre mit Verstreichen der Transfer-Frist am 1. Februar womöglich auch die Karriere beendet. Seit Sommer suchte er verzweifelt einen neuen Verein, wurde einfach nicht fündig. Sich mit nunmehr 36 Jahren weitere sechs Monate fitzuhalten für eine ungewisse Zukunft? Das hätte sich der Italiener womöglich gespart.

Stattdessen unterschrieb der Oldie am letzten Wechsel-Tag tatsächlich noch einen Vertrag. Er spielt künftig in der Oberliga für den FC 08 Villingen. Beim Fünftligisten hatte er sich in letzter Zeit bereits im Training fit gehalten. Nun ist eine emotionale Rückkehr perfekt: Daniel Caligiuri spielt wieder – und das in seiner Heimatstadt.

Caligiuri unterschreibt in der Heimat

1988 war er in Villingen geboren worden, machte dort (beim BSV Schwenningen) seine ersten Schritte am Ball. Über den SV Zimmern ging es zum SC Freiburg. Für die Breisgauer, den VfL Wolfsburg, den FC Schalke 04 und zuletzt Augsburg machte er respektable 372 Bundesligaspiele, 66 weitere Partien in DFB-Pokal, Europa und Champions League.

Nun geht die Karriere von Daniel Caligiuri doch noch weiter. Noch bis vor Kurzem hatten sich viele Schalker über die damalige Entscheidung geärgert, seinen S04-Vertrag nicht zu verlängern. Immer wieder poppten Forderungen auf, den Offensivmann noch einmal nach Schalke zurückzuholen. Nun folgt die etwas andere Rückkehr.