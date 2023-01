FC Schalke 04: Fanliebling beendet Karriere – alle S04-Fans denken sofort an diesen großen Moment

Fast 20 Jahre lang war er Profi, spielte in Österreich, der Bundesliga, Premier League und den USA. Prägende Jahre erlebte er dabei auch beim FC Schalke 04. Jetzt ist die lange Karriere vorbei.

Am Donnerstag verkündete Christian Fuchs das Ende seiner Laufbahn. Auch der FC Schalke 04 dankte ihm noch einmal für vier tolle Jahre. Die S04-Fans hatten sofort den wohl größten königsblauen Moment vor Augen.

FC Schalke 04: Christian Fuchs erklärt Karriere für beendet

Am 23. September 2003 begann sie mit einer mickrigen Einsatzminute im österreichischen Pokal gegen Kottingsbrun. 577 Profi-Spiele später ist sie nun vorbei: Die lange, lange Karriere von Christian Fuchs.

In einem emotionalen Video seines letzten Vereins, dem MLS-Team Charlotte FC, hängt er sinnbildlich die Fußballschuhe an den Nagel. Auch beim FC Schalke 04 dürfte so mancher wehmütig werden. Denn auch wenn das Ende unrühmlich war, erlebte Fuchs in Gelsenkirchen große und prägende Jahre.

Fuchs-Tor im Bernabeu – S04 schlägt Real

2011 war der Österreicher aus Mainz zum S04 gekommen, spielte vier Jahre in Königsblau und sich als Linksverteidiger in die Herzen vieler Fans. Besonders ein Moment blieb allen in Erinnerung – und kommt zum Karriereende bei allen Knappen wieder hoch.

Am 10. März 2015 schaffte er, was vorher und nachher nie wieder einem Knappen gelungen ist: Er brachte den FC Schalke 04 im Santiago Bernabeu gegen Real Madrid in Führung. Der einzige S04-Sieg gegen die „Königlichen“ (4:3), er fußte auf dem Führungtreffer von Fuchs. Ein großer Tag in der Klubgeschichte – und einer der größten in der Karriere des heute 36-Jährigen.

Der größte allerdings dürfte sich in England abgespielt haben. Mit Leicester City, die ihn 2015 von Schalke holten, schrieb er ein irres Märchen und wurde auf Anhieb englischer Meister.