Schalke-Fans blutet das Herz – es passiert schon wieder

Ist der FC Schalke 04 verflucht? Nicht selten passierte es in den letzten Jahren, dass ein Spieler in Gelsenkirchen komplett floppte, nur um bei seiner nächsten Station durchzustarten. „Nicht schon wieder“, dürfte sich mancher S04-Fan daher am Donnerstagabend (18. September) gedacht haben.

Während Schalke 04 weiterhin in der 2. Bundesliga festhängt, darf mancher Ex-Spieler heute Champions League spielen. Jordan Larsson zum Beispiel. Und der avanciert gegen Bayer Leverkusen auch gleich mal zum Spieler des Spiels.

Dank Ex-Schalke-Spieler – Kopenhagen jubelt

Gerade mal ein halbes Jahr schnürte Larsson für S04 nach seinem Wechsel im Sommer 2022 die Schuhe. Schnell ging es für ihn weiter nach Kopenhagen, wo er bis heute eine Stütze ist. Das zeigte er auch in der Königsklassenpartie gegen Bayer Leverkusen.

Bereits nach neun Minuten schenkte der Flügelflitzer dem deutschen Vertreter einen Treffer ein. Lange sah es so aus, als würde es dabei bleiben. Doch als Larsson in der 79. Minute ausgewechselt wurde, brach das Chaos aus. Leverkusen glich aus, Kopenhagen ging wieder in Führung – und kassierte in der Nachspielzeit letztlich erneute den Ausgleich. Dennoch dürfen sich der Ex-Schalke-Spieler und seine Kollegen über einen Punktgewinn freuen.

Dass das in großem Maße auch Larssons Verdienst war, sah auch die UEFA so. Der Verband zeichnete den Schweden nach Abpfiff als Spieler des Spiels aus. Dafür gab es eine kleine Trophäe.

S04-Fans schauen ungläubig zu

Dass er in der Champions League mal eine derartig gewichtige Rolle spielen würde, das hatte man zu Larssons Gelsenkirchen-Zeit nicht wirklich kommen sehen. Während seines nur kurzen Daseins war der 28-Jährige ein Fremdkörper im Spiel der Knappen. Elf Einsätze, nur 461 Bundesligaminuten und keine Torbeteiligung – sehr schnell einigte man sich damals darauf, das Missverständnis zu beenden.

Auch deshalb reagiert manch Fan heute ungläubig, wenn er Larsson in der Champions League brillieren sieht. „Jordan Larsson Spieler des Spiels in der UCL gegen Leverkusen: Auch wieder eines von vielen Beispielen, wie es Schalke aufgrund seiner Malocher-Klopper-Philosophie nicht schafft, technisch & qualitativ gute Spieler zu integrieren“, meint ein Fan bei „X“.

Ein anderer meint als Reaktion auf seinen Treffer fast schon genervt: „Na klaaaaaar hat er bei Schalke wirklich so 0 funktioniert.“