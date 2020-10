Ex-Schalke-Star nimmt Neymar völlig auseinander

Dass Carlos Zambrano ein harter Hund ist, stellte er bereits während seiner Zeit beim FC Schalke unter Beweis.

Im Länderspiel gegen Brasilien fing sich der Ex-Schalke-Star wieder mal eine Rote Karte ein. Anschließend hat er ordentlich ausgeholt und Neymar verbal angegriffen.

Ex-Schalke-Star Zambrano attackiert Neymar – „Ein Clown“

In der WM-Qualifikation in Südamerika trafen in der Länderspielpause Brasilien und Peru aufeinander. Brasilien setzte sich am Ende mit 4:2 durch. Dreifacher Torschütze war Neymar. Dabei war Peru sogar zwei Mal in Führung gegangen.

Carlos Zambrano im Zweikampf mit Neymar. Foto: imago images / ZUMA Press

André Carillo schoss die Peruaner in Front, Neymar glich per Elfmeter aus. Den erneuten Führungstreffer von Renato Tapia konterte Richarlison. In der 83. Minute traf Neymar dann erneut per Elfmeter. Beide Strafstöße hatte der Superstar herausgeholt. In der Nachspielzeit erhöhte er auf 4:2.

----------------

Peru - Brasilien 2:4 (1:1)

Tore: 1:0 Carillo (6.), 1:1 Neymar (28./FE), 2:1 Tapia (59.), 2:2 Richarlison (64.), 2:3 Neymar (83./FE), 2:4 Neymar (90+3.)

Besondere Vorkommnisse: Caceda (86./Rote Karte/Peru), Zambrano (89./Rote Karte/Peru)

----------------

„Er weiß genau, was er auf dem Feld tut“

Zu diesem Zeitpunkt war Carlos Zambrano schon gar nicht mehr auf dem Platz. Der Ex-Schalker hatte für eine Tätlichkeit am Torschützen Richarlison die Rote Karte gesehen. Im Anschluss wetterte gegen den brasilianischen Superstar Neymar.

„Er weiß genau, was er auf dem Feld tut. Er sucht minimalen Kontakt mit dem Gegner, wirft sich dann vier oder fünf Mal zu Boden, um ein Foul zu bekommen - und am Ende gelingt es ihm: Zweimal gibt es einen Elfmeter, obwohl es kein Foul war“, wütete Zambrano beim TV-Sender La banda del Chino.

-------------------

-------------------

Zambranos krasses Urteil

Das Urteil fiel noch härter aus: „Ehrlich gesagt ist er ein großartiger Spieler, einer der besten der Welt, aber für mich ist er ein echter Clown“, so Zambrano, der von 2008 bis 2010 für den FC Schalke 04 aktiv war.

Zambrano kickte einst für den FC Schalke. Foto: imago sportfotodienst

Neymar war schon häufig für seine theatralischen Showeinlagen kritisiert worden. Schauspielerei wird dem teuersten Fußballer der Welt immer wieder vorgeworfen. (fs)