Schalke – BVB: Sorge vor Ausschreitungen! Polizei in Alarmbereitschaft

Am Samstag (11. März), 18.30 Uhr, steigt in Gelsenkirchen das Revierderby Schalke – BVB. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft, die Sorge vor Ausschreitungen ist groß. Für die Sicherheitsbehörden ist das Derby wie immer ein Hochrisikospiel.

Bierverbot, Promillegrenze und Glasverbot: Die Polizei hat vor dem Revierderby Schalke – BVB bereits mehrere Maßnahmen ergriffen. Für Aufsehen sorgte am Donnerstag (09. März) eine Großrazzia der Polizei – diese wurde im Zuge der Ermittlung rund um den Angriff auf die Schalker Fanszene (19. Februar) durchgeführt.

Schalke – BVB: Alle Entwicklungen zum Revierderby

Das Revierderby Schalke – BVB birgt nicht nur aus sportlicher Sicht große Explosionsgefahr. Wir halten dich in unserem Live-Blog über die Geschehnisse rund um das Hochrisikospiel auf dem Laufenden.

12.30 Uhr: Strikte Fan-Trennung

Die Fans, insbesondere die aktive Fanszene, wird am Sonntag strikt getrennt. Wie gewohnt werden die Dortmunder bei der Anreise von mehreren Hundertschaften der Polizei begleitet und zum Stadion geführt. Zu groß ist die Sorge vor weiteren Ausschreitungen.

12.01 Uhr: Glasverbot und Promillegrenze

Während des Derbys gilt um die Veltins-Arena aber auch im Bereich des Hauptbahnhofs Gelsenkirchen ein Glasverbot. Zudem verweist der FC Schalke 04 nochmal auf die Promillegrenze. Wer mehr als 1,6 Promille hat, kommt nicht rein.

11.35 Uhr: Schalke kritisiert Bierverbot

Der FC Schalke 04 reagierte mit Unverständnis auf das Bierverbot. „Aus Sicht des FC Schalke 04 ist ein Verkaufsverbot von alkoholhaltigen Getränken bei Heimspielen grundsätzlich weder verhältnismäßig noch zielführend mit Blick auf die Argumentation der Sicherheitsbehörden. Diese Haltung haben wir in den Gesprächen auch deutlich gemacht. Bereits 2010 hat eine Studie der Universitäten Liverpool und Mailand aufgezeigt, dass Alkoholverbote nicht die so häufig proklamierten Effekte erzielten“, teilte S04 in einem offiziellen Statement mit – was bei den Sicherheitsbehörden natürlich überhaupt nicht gut ankam.

„Wenn Wünsche von Fans wichtiger sind, als Sicherheitsbedenken, stimmt etwas nicht. In anderen Vereinen gibt es diese Probleme nicht. Dort gehört ein Verkaufsverbot von Alkohol bei Hochrisikospielen längst zum Standard“, sagte Michael Mertens, Landesvorsitzender der Polizei-Gewerkschaft.

10.21 Uhr: Bierverbot beim Revierderby

Aus Sicherheitsgründen wird am Spieltag in der Veltins-Arena kein Alkohol ausgeschenkt. Das gab die Polizei bereits am Mittwoch bekannt. „Diese Maßnahme ist ein Ergebnis des obligatorischen Sicherheitsgespräches, an dem vor jedem Spiel Verein, Rettungsdienste, Bundespolizei, Feuerwehr und weitere Vertreter der Stadt Gelsenkirchen sowie die Polizei Gelsenkirchen teilnehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Man setze damit lediglich „die gültige Sicherheitsrichtlinie des Deutschen Fußballbundes um, die den Vereinen bekannt ist“. Und weiter heißt es: „Insofern hält die Polizei Gelsenkirchen die getroffenen Maßnahmen für verhältnismäßig und zielführend. Sie dienen einzig und allein dazu, die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.“

09.49 Uhr: Schalke-Appell an die Fans

Siekmann appelliert an die Fans: „Der FC Schalke 04 hat es in Leitbild und Satzung klar festgeschrieben, nämlich dass wir jegliche Form von Gewalt grundsätzlich ablehnen. Es ist unser großer Wunsch, dass das Derby am Samstag friedlich abläuft – egal ob hier in der Arena, dem Stadtgebiet oder darüber hinaus.“

08.45 Uhr: Schalke reagiert „überrascht“ auf Großrazzia

Schalkes Pressesprecher Marc Siekmann erklärte auf der Pressekonferenz am Donnerstag, dass man erst aus den Medien von der Razzia erfahren habe. „Und mit Blick auf das, was wir bislang lesen und sehen konnten, sind wir von dem Ausmaß des Einsatzes durchaus überrascht“, so Siekmann.

07.22 Uhr: Großrazzia nach Angriff auf Schalke-Fans

Am Donnerstag stürmte die Polizei in den frühen Morgenstunden 27 Objekte in Dortmund, Essen, Gelsenkirchen und weiteren NRW-Städten. Betroffen war davon unter anderem das Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen.

Die Großrazzia steht im Zusammenhang mit dem Angriff auf die aktive Schalker Fanszene. Am 19. Februar hatten in Gelsenkirchen vor dem Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen über hundert Personen, die mutmaßlich aus der Fanszene von Borussia Dortmund und Rot-Weiß Essen stammen, die Schalke-Anhänger mit Handwaffen – unter anderem Baseballschläger – attackiert. Bei der Massenschlägerei wurden mehrere Menschen verletzt.

Freitag, 06.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Blog zum Revierderby. Hier halten wir dich über Fanmärsche, Ausschreitungen und weitere Vorfälle rund um Schalke – BVB auf dem Laufenden.