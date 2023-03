Schalke – Borussia Dortmund: Unfassbarer Vorfall vor Derby! Fan beißt Mann Ohrläppchen ab

Am Samstag (11. März), 18.30 Uhr, steigt in Gelsenkirchen das Revierderby Schalke – BVB. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft, die Sorge vor Ausschreitungen ist groß. Für die Sicherheitsbehörden ist das Derby wie immer ein Hochrisikospiel.

Bierverbot, Promillegrenze und Glasverbot: Die Polizei hat vor dem Revierderby Schalke – BVB bereits mehrere Maßnahmen ergriffen. Für Aufsehen sorgte am Donnerstag (09. März) eine Großrazzia der Polizei – diese wurde im Zuge der Ermittlung rund um den Angriff auf die Schalker Fanszene (19. Februar) durchgeführt.

Schalke – BVB: Alle Entwicklungen zum Revierderby

Das Revierderby Schalke – BVB birgt nicht nur aus sportlicher Sicht große Explosionsgefahr. Wir halten dich in unserem Live-Blog über die Geschehnisse rund um das Hochrisikospiel auf dem Laufenden.

22.24 Uhr: Zwei Geschädigte durch Pyrotechnik

Die Polizei zieht ein positives Fazit nach dem Revierderby zwischen Schalke und dem BVB. Aus Polizeisicht verlief der Fußballabend „äußerst friedlich“. Entsprechend zufrieden zeigte sich Polizeiführer Peter Both: „Das Einsatzkonzept ist damit zu hundert Prozent aufgegangen, die polizeilichen Maßnahmen haben vollumfänglich gegriffen.“ Während der Partie wurde viel Pyrotechnik eingesetzt, bei dem eine Frau in der Nordkurve verletzt wurde. Sie erlitt dabei Verbrennungen am Auge und am Augenlid. Rettungskräfte brachten die 30-Jährige aus Marl zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Klinik wurden der Frau dort weitere Splitter eines Bengalos aus dem Auge entfernt. Bereits vor dem Spiel wurde Pyrotechnik aus dem Gästeblock in Richtung Spielfeld geworfen. Dabei wurde ein in Höhe der Eckfahne postierter Fotograf von der Pyrotechnik getroffen. Die Jacke des 58-Jährigen wurde beschädigt, der Mann selbst blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

20.59 Uhr: Ohrläppchen abgebissen – Bundespolizisten stellen alkoholisierten Fan

Unfassbarer Vorfall vor dem Revierderby! Ein Fan, der auf dem Weg zum Spiel des FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund war, soll einem 41-Jährigen während eines Streits in einem Zug am Ohr verletzt haben. Wie die Polizei berichtet, wurde die Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof über eine körperliche Auseinandersetzung informiert. Dort trennten die Beamten vier Personen. Eine Zeugin gab an, dass ein Angreifer mehrfach auf einen Mann aus Gelsenkirchen eingeschlagen habe. Zudem soll der Mönchengladbacher (44) dem Geschädigten ins Ohr gebissen und dabei das Ohrläppchen abgerissen haben. Dieses sei dabei zu Boden gefallen.

Der 44-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass die andere Person zuerst zugeschlagen habe. Zudem äußerte er, dass es sich dabei um einen Unfall gehandelt und er nicht mit Vorsatz das Ohr des Mannes verletzt habe. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 44-Jährige mit 1,2 Promille alkoholisiert war. Aufgrund der Schwere der Straftat und der bestehenden Alkoholisierung des Mannes, ordnete eine Richterin des Amtsgerichts Essen die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten an. Nach seiner Festnahme brachten die Bundespolizisten den Polizeibekannten in das Gewahrsam der Polizei Essen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

19.36 Uhr: Polizei zieht positive Derby-Bilanz

„Bis auf eine Sachbeschädigung in einem Zug hat es nichts gegeben“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeinspektion Dortmund auf „dpa“-Anfrage eine Stunde vor dem Anpfiff. Ob es rund um das Derby ruhig bleibe, hänge auch vom Spielausgang ab, sagte die Sprecherin der Bundespolizei weiter.

17.52 Uhr: Schrecksekunde für Fotografen

Beim Blocksturm der BVB-Fans wurde ein Fotograf von einem Bengalo getroffen. Die Jacke des Mannes fing danach Feuer. Er blieb unverletzt.

17.05 Uhr: BVB-Ultras zünden Pyro

Um kurz nach 17 Uhr stürmen die BVB-Ultras die Gästekurve und zünden direkt Pyro. Die Anhänger werden mit lauten Pfiffen der Schalke-Fans empfangen.

16.58 Uhr: Sachbeschädigungen im Zug

Kurz vor dem Derby hat die Bundespolizei in einem der Züge mit BVB-Fans bereits Beschädigungen feststellen müssen. Die Tür zu den Sanitäranlagen ist defekt. Es wurde Strafanzeige erstattet.

15.23 Uhr: Helikopter im Einsatz

Die Bundespolizei ist bereits am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen und errichtet Absperrungen zur Fantrennung. Außerdem wird ein Helikopter die Anreise der Fans aus der Luft überwachen.

14.50 Uhr: Es wird erwartet, dass 4.000 BVB-Fans mit dem Auto oder Bus anreisen, 3.000 Anhänger mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Für diese sind ebenfalls besondere Maßnahmen vorgesehen: „Beachten Sie bitte unsere Hinweise zur An- und Abreise am Spieltag. Gästefans, die mit dem Zug anreisen, werden vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen mit Konvoi-Bussen zum Stadion gebracht. Bitte nutzen Sie diese. Mit diesen Bussen geht es nach Spielende auch wieder zurück zum Bahnhof“, erklärt die Polizei. Auf diesem Weg sollen sich die Fangruppen möglichst von einander getrennt werden. Am Stadion selbst ist der Einlass Süd und der Einlass Ost 2 für die BVB-Fans vorgesehen.

11.36 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm

Noch ist es ziemlich ruhig in Gelsenkirchen und Umgebung. Bis zum Anpfiff ist es ja auch noch eine Weile. Die ersten Fans dürften sich aber sicherlich schon bald auf dem Weg machen.

9.24 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Derbytag! Um 18.30 Uhr ist Anstoß heute im Revierderby zwischen S04 und BVB. Hier gibt es weiterhin alle möglichen Infos rund um das Hochrisikospiel.

19.44 Uhr: Autobahn gesperrt!

Für zusätzliches Chaos könnte die Tatsache sorgen, dass die A43 am Spieltagswochenende zwischen der Anschlussstelle Herne-Eickel und dem Autobahnkreuz Recklinghausen wegen Bauarbeiten in beide Richtungen gesperrt ist. Fans, die aus Richtung Wuppertal anreisen, sollten schon frühzeitig die Fahrt nach Gelsenkirchen antreten.

16.01 Uhr: Verzweifelter Appell

Zudem versucht die Polizei, nochmals darauf hinzuweisen, dass das Abrennen von Pyrotechnik selbstverständlich verboten ist. Ob sich die Fans dran halten? Die Vereine sind derartige Strafen mittlerweile fast schon gewohnt.

13.58 Uhr: Anreise der Gäste-Fans

Für Fans von Borussia Dortmund, die am Samstag mit dem Zug anreisen stehen am Bahnhof Busse bereitet, die von der Polizei zum Stadion eskortiert werden. Diese fahren auch nach Spielende wieder zurück zum Hauptbahnhof.

Für die mit der Bahn an- und abreisende Fans von Borussia Dortmund steht in einem Parkhaus am Süd-Ausgang des Hauptbahnhofs eine Toilettenanlage zur Verfügung.

12.30 Uhr: Strikte Fan-Trennung

Die Fans, insbesondere die aktive Fanszene, wird am Samstag strikt getrennt. Wie gewohnt werden die Dortmunder bei der Anreise von mehreren Hundertschaften der Polizei begleitet und zum Stadion geführt. Zu groß ist die Sorge vor weiteren Ausschreitungen.

12.01 Uhr: Glasverbot und Promillegrenze

Während des Derbys gilt um die Veltins-Arena aber auch im Bereich des Hauptbahnhofs Gelsenkirchen ein Glasverbot. Zudem verweist der FC Schalke 04 nochmal auf die Promillegrenze. Wer mehr als 1,6 Promille hat, kommt nicht rein.

11.35 Uhr: Schalke kritisiert Bierverbot

Der FC Schalke 04 reagierte mit Unverständnis auf das Bierverbot. „Aus Sicht des FC Schalke 04 ist ein Verkaufsverbot von alkoholhaltigen Getränken bei Heimspielen grundsätzlich weder verhältnismäßig noch zielführend mit Blick auf die Argumentation der Sicherheitsbehörden. Diese Haltung haben wir in den Gesprächen auch deutlich gemacht. Bereits 2010 hat eine Studie der Universitäten Liverpool und Mailand aufgezeigt, dass Alkoholverbote nicht die so häufig proklamierten Effekte erzielten“, teilte S04 in einem offiziellen Statement mit – was bei den Sicherheitsbehörden natürlich überhaupt nicht gut ankam.

„Wenn Wünsche von Fans wichtiger sind, als Sicherheitsbedenken, stimmt etwas nicht. In anderen Vereinen gibt es diese Probleme nicht. Dort gehört ein Verkaufsverbot von Alkohol bei Hochrisikospielen längst zum Standard“, sagte Michael Mertens, Landesvorsitzender der Polizei-Gewerkschaft.

10.21 Uhr: Bierverbot beim Revierderby

Aus Sicherheitsgründen wird am Spieltag in der Veltins-Arena kein Alkohol ausgeschenkt. Das gab die Polizei bereits am Mittwoch bekannt. „Diese Maßnahme ist ein Ergebnis des obligatorischen Sicherheitsgespräches, an dem vor jedem Spiel Verein, Rettungsdienste, Bundespolizei, Feuerwehr und weitere Vertreter der Stadt Gelsenkirchen sowie die Polizei Gelsenkirchen teilnehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Man setze damit lediglich „die gültige Sicherheitsrichtlinie des Deutschen Fußballbundes um, die den Vereinen bekannt ist“. Und weiter heißt es: „Insofern hält die Polizei Gelsenkirchen die getroffenen Maßnahmen für verhältnismäßig und zielführend. Sie dienen einzig und allein dazu, die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.“

09.49 Uhr: Schalke-Appell an die Fans

Siekmann appelliert an die Fans: „Der FC Schalke 04 hat es in Leitbild und Satzung klar festgeschrieben, nämlich dass wir jegliche Form von Gewalt grundsätzlich ablehnen. Es ist unser großer Wunsch, dass das Derby am Samstag friedlich abläuft – egal ob hier in der Arena, dem Stadtgebiet oder darüber hinaus.“

08.45 Uhr: Schalke reagiert „überrascht“ auf Großrazzia

Schalkes Pressesprecher Marc Siekmann erklärte auf der Pressekonferenz am Donnerstag, dass man erst aus den Medien von der Razzia erfahren habe. „Und mit Blick auf das, was wir bislang lesen und sehen konnten, sind wir von dem Ausmaß des Einsatzes durchaus überrascht“, so Siekmann.

07.22 Uhr: Großrazzia nach Angriff auf Schalke-Fans

Am Donnerstag stürmte die Polizei in den frühen Morgenstunden 27 Objekte in Dortmund, Essen, Gelsenkirchen und weiteren NRW-Städten. Betroffen war davon unter anderem das Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen.

Die Großrazzia steht im Zusammenhang mit dem Angriff auf die aktive Schalker Fanszene. Am 19. Februar hatten in Gelsenkirchen vor dem Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen über hundert Personen, die mutmaßlich aus der Fanszene von Borussia Dortmund und Rot-Weiß Essen stammen, die Schalke-Anhänger mit Handwaffen – unter anderem Baseballschläger – attackiert. Bei der Massenschlägerei wurden mehrere Menschen verletzt.

Freitag, 06.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Blog zum Revierderby. Hier halten wir dich über Fanmärsche, Ausschreitungen und weitere Vorfälle rund um Schalke – BVB auf dem Laufenden.