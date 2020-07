Fans von Schalke und BVB horchen auf: Unter DIESEN Voraussetzungen dürfen sie wieder ins Stadion

Auf Schalke wollen die Fans so gern zurück ins Stadion. Ein Riesenschritt ist nun gemacht.

Nichts wünschen sich die Fans von Borussia Dortmund und FC Schalke 04 sehnlicher, als wieder ins Stadion zu dürfen. Jetzt bekommt ihre Hoffnung auf Stadionbesuche in der nächsten Saison einen großen Schub.

Mit einem Leitfaden hat die DFL den Bundesliga-Klubs die Grundlage für ein Konzept der Fan-Rückkehr geschickt. Er zeigt auf, inwieweit der Liga-Verband eine Wiederzulassung von Zuschauern für möglich und verantwortlich hält. Darauf aufbauend können Schalke, BVB und Co. nun in die Planungen starten.

Schalke- und BVB-Fans horchen auf: So ist die Zuschauer-Rückkehr geplant

Auch die DFL weiß: Es „herrscht weitgehend Einigkeit, dass der Fußball stark von seinen Emotionen und den Zuschauern im Stadion lebt und ohne Stadionpublikum sehr reduziert erscheint“. Oder wie die Fans es mit Transparenten ausgedrückt gemacht haben: „Fußball ohne Fans ist nichts“.

Die leere Nordkurve auf Schalke – ein trauriger Anblick für alle Königsblauen. Foto: imago images / Poolfoto

Was die Fans besonders freut: Auch, wenn der Leitfaden der DFL zur Vorsicht mahnt, ist bereits von einer „sukzessiven Rückkehr zum Normalbetrieb“ die Rede. Klappt die anfängliche Teil-Rückkehr und die örtlichen Gesundheitsbehörden sind einverstanden, kann schon bald über eine „volle Hütte“ nachgedacht werden.

Pandemie-Level hoch (≥ 35 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner): Keine Zulassung von Zuschauern (analog der Endphase der Saison 2019/20).

Pandemie-Level mittel (≥ 5 und < 35 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner): Zulassung von Zuschauern unter zu definierenden Auflagen.

Pandemie-Level niedrig (< 5 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner): Sukzessive Rückkehr zum Normalbetrieb in lokaler Abstimmung zwischen Club und den lokalen Gesundheitsämtern.

Keine Stehplätze, kein Alkohol

Vorher müssen sich die Konzepte der Vereine aber bewähren. Und bei der Teil-Rückkehr der Fans gibt es krasse Einschränkungen, wie ein Sprecher des Bundes-Gesundheitsministeriums klarmacht: „Wichtig ist unter anderem die Reduzierung der Zuschauerzahl, um den Mindestabstand von 1,50 Meter sicher einzuhalten, der Verzicht auf Stehplätze, Konzepte zur sicheren An- und Abreise sowie das Verbot von Alkohol im Stadion.“

Auch personalisierte Online-Tickets und eine Anreise ohne ÖPNV sollen dazugehören. Was die Fans von Schalke, BVB und Co. zum Saisonstart (bestenfalls) erwartet, ist also noch weit weg vom Stadionerlebnis vor Corona. (dso)