Hässliche Szenen! BVB- und Schalke-Anhänger liefern sich brutale Schlacht

Sportlich trennt Schalke 04 und den BVB derzeit eine Liga. Während Königsblau in der zweiten Bundesliga um den Aufstieg mitspielen könnte, kämpft Schwarz-gelb eine Etage höher um den Anschluss an die Tabellenspitze.

Dennoch bleibt die Rivalität der beiden Revierklubs ungebrochen. Vor allem zwischen den beiden Fanlagern von Schalke 04 und dem des BVB ist nicht gerade gut Kirschen essen. Das wurde am Samstag (1. November) einmal mehr deutlich. Es kam zu einer regelrechten Fan-Schlacht!

Fan-Schlägerei zwischen Schalke und BVB

Während ein Teil der Anhängerschaft des BVB in den frühen Morgenstunden vom Auswärtssieg in Augsburg heimkehrte, machten sich die Schalker Fans wiederum auf den Sieg Richtung Karlsruhe. Als sich die Wege der verfeindeten Fanlagern schließlich gegen 6.15 Uhr am Kölner Hauptbahnhof kreuzten, kam es zur Eskalation.

Laut der Bundespolizei habe ein Schalker Fan die Notbremse gezogen, woraufhin gut 340 Fans des S04 aus dem Zug gestürmt sein sollen. Auf der Gegenseite des Kölner Hauptbahnhofs soll dann eine vergleichbare Anzahl an Dortmunder Fans gewartet haben, im Anschluss kam es zur Schlägerei. Das Treffen der beiden Fanlager soll nach Informationen der „Bild“ geplant gewesen sein.

Polizei kann Fan-Schlacht auflösen

Den Beamten der Bundespolizei gelang es mit der Unterstützung des Polizeipräsidiums Köln am Ende, die beiden Lager zu trennen und sowohl die Schalker als auch die Dortmunder Fans zurück in ihre Züge zu bringen. Festnahmen gab es aufgrund der großen Anzahl an Beteiligten nicht, die Züge fuhren anschließend weiter.

Die Ermittlungen wurden in dieser Causa bereits aufgenommen. Die Polizei ermittelt demnach wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und widerrechtlicher Betätigung der Notbremse.