Startelfdebüt wird zur Katastrophe! Ex-Schalke-Star mit bitterem Aus

In diesem Transfersommer konnte der FC Schalke 04 seine Kassen noch einmal ordentlich füllen. Das haben sie insbesondere einem Ex-Juwel zu verdanken: Taylan Bulut, der für sechs Millionen Euro zu Besiktas Istanbul gewechselt ist.

Nach ersten Joker-Einsätzen durfte der Youngster am Donnerstagabend (28. August) sein Startelfdebüt für den türkischen Top-Klub feiern – doch das endete in einer absoluten Katastrophe.

Ex-Schalke-Juwel feiert Premiere

Einer der Gründe für den Wechsel zu Besiktas wird für Bulut mit Sicherheit die Aussicht gewesen sein, europäisch zu spielen. Nach nur wenigen Wochen vor Ort ist dieser Traum nun jedoch schon wieder geplatzt.

Im Hinspiel der Conference-League-Qualifikation gegen den Schweizer Klub FC Lausanne durfte Bulut die erste internationale Luft schnuppern – allerdings nur von der Bank aus. Im Rückspiel am Donnerstagabend (28. August) war es dann soweit: Startelfdebüt für Bulut im Besiktas-Trikot. Doch feiern konnte er dieses überhaupt nicht, denn der Abend war ein totales Desaster.

Ein Ex-Dortmunder für Bulut?

Mit Bulut in der Startelf, der erst in der 85. Minute ausgewechselt wurde, verlor Besiktas das Rückspiel 0:1 und verpasst damit den Einzug in die Conference League. Buluts Traum von einem internationalen Wettbewerb ist damit endgültig beendet. Doch damit nicht genug: Nach dem Spiel folgte der nächste Schock. Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der Mann, der Bulut zu Besiktas holte, wurde freigestellt. Ein wahrer Horror-Abend für den Ex-Schalker.

Jetzt stellt sich die Frage, wer der neue Trainer bei Besiktas wird. Und auch hier wird Bulut ganz genau hinsehen müssen. Mit Nuri Sahin und Edin Terzic gelten zwei Ex-Dortmunder als Optionen für den Posten. Dass die Rivalität zwischen dem BVB und Schalke für Bulut aber ein Problem werden könnte, ist auf diesem Niveau kaum denkbar. Dennoch bleibt es für Bulut bitter: Nach dem jahrelangem Chaos auf Schalke, folgt jetzt das Chaos bei Besiktas.