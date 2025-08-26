Bei Sieg gegen Bochum wird es deutlich! Schalke-Profi zeigt es allen

Die nächsten drei Punkte für Schalke 04! Beim 2:1-Erfolg über den VfL Bochum zeigte sich S04 spielerisch zwar nicht immer von seiner besten Seite, allerdings überzeugte die Mannschaft von Miron Muslic einmal durch ihren großen Kampfgeist.

Dass der S04 die Partie gegen den VfL am Ende sogar drehte, lag insbesondere an einem Spieler. Dabei hatten ihn viele Fans von Schalke 04 vor Saisonbeginn schon abgeschrieben. Nun zeigt er es all seinen Kritikern.

S04: Lasme wird erneut zum Matchwinner

Schon beim Pokalerfolg gegen Lokomotive Leipzig avancierte Bryan Lasme mit seinem Siegtreffer zum Matchwinner (mehr dazu hier), jetzt wiederholt er selbiges eine Woche später gegen den VfL Bochum. Nachdem Teamkollege Hasan Kurucay nur drei Minuten zuvor zum 1:1-Unentschieden ausgeglichen hatte, brachte Lasme die Veltins Arena mit seinem 2:1 zum Kochen.

Und der Franzose machte es bei seinem ersten Ligatreffer stark. Nach einem langen Ball von Soufiane El-Faouzi erlief sich Lasme den Ball im direkten Duell, schlug anschließend einen klugen Haken und schoss den Ball im Anschluss kompromisslos ins kurze Eck. Keine Chance für VfL-Keeper Timo Horn, Lasme ließ sich im Anschluss von der Nordkurve und seinen Mitspieler feiern.

Umdenken im Sturm?

Die gute Formkurve des 26-Jährigen könnte die Verantwortlichen des S04 derweil zum Umdenken in der Kaderplanung bewegen. Bis zuletzt war vielerorts zu vernehmen, dass Schalke in der Offensive noch einmal tätig werden könnte – vor allem bei einem Abgang von Moussa Sylla.

Mit einem Bryan Lasme in dieser Form könnte man den Sylla-Ersatz bereits in den eigenen Reihen haben. Für den finanziell klamm gebeutelten S04 wäre das sicher eine ideale Lösung – sollte Lasme seine Form halten können.