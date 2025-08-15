Wichtiger Erfolg für Ex-Schalke-Stars! Jetzt stehen sie kurz vor dem Ziel

Die Scouting-Abteilung des FC Utrecht scheint in letzter Zeit eine Vorliebe für Spieler des FC Schalke 04 zu haben. Denn nachdem bereits im Sommer 2022 Can Bozdogan aus Gelsenkirchen losgeeist wurde, zog es vor wenigen Wochen auch Derry John Murkin vom S04 nach Utrecht.

Statt seine Karriere also in der zweiten Bundesliga fortzusetzen, kämpft Murkin mit Bozdogan nun um den Einzug in die Europa League. Dort feiert der Vorjahresvierte der Eredivisie jetzt einen wichtigen Erfolg. Die beiden Ex-Schalke-Spieler sind nur noch einen Schritt vom großen Ziel entfernt.

Ex-Schalke-Star Murkin bei EL-Erfolg eingewechselt

Die Vorzeichen waren für den FC Utrecht vor dem Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde für die Europa League prächtig. Nach einem 3:1-Hinspielerfolg in Servette musste für das Team von Trainer Ron Jans schon viel zusammenkommen, um gegen den Vertreter aus der Schweiz doch noch auszuscheiden. Die Niederländer ließen jedoch nichts anbrennen, am Ende stand ein 2:1-Heimerfolg auf der Anzeigetafel.

Während Bozdogan am Donnerstag (14. August) 90 Minuten lang auf der Bank saß, kam Murkin erneut als Joker ins Spiel. Mit einer Torvorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Viktor Jensen wusste der ehemalige Schalker dabei zu überzeugen. Eine Startelfempfehlung für die kommenden Wochen?

Bozdogan hinten an, Murkin pirscht sich ran

Jedenfalls weiß der 26-Jährige seine noch bisherige Rolle als Joker zu nutzen. Schon beim 4:0-Sieg im Saisonauftakt gegen Hercales Almelo machte Murkin als Einwechselspieler auf sich aufmerksam. Die Vorarbeit zum 4:0-Endstand ging ebenfalls auf die Kappe des Ex-Schalkers.

Teamkollege Bozdogan kommt in dieser Spielzeit dagegen noch nicht zum Zug. Gerade einmal ein magerer Jokereinsatz steht für den 24-Jährigen in den ersten vier Pflichtspielen zu Buche. Auf Schalke wird man jedoch weiter auf seinen Durchbruch in Utrecht hoffen. Königsblau besitzt eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 25 Prozent.