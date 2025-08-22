Rechtzeitige Rückkehr für Schalke – Bochum: Star macht eine klare Ansage

Vor dem Duell Schalke – Bochum konnte der VfL im DFB-Pokal 3:1 nach Verlängerung gegen den BFC Dynamo gewinnen, aber ohne Leandro Morgalla. Nun meldet sich der Innenverteidiger fit – genau zum richtigen Zeitpunkt.

Denn Morgalle freut sich besonders auf das anstehende Spitzenspiel der 2. Bundesliga. „Ich bin sowas von bereit für das Derby“, verkündete der Innenverteidiger am Dienstag. Er habe schon in Jugendzeiten wichtige Derbys absolviert.

Schalke – Bochum: Ein besonderes Duell

Das Zweitliga-Topspiel Schalke – Bochum findet am Samstag, 23. August, um 20:30 Uhr in der Schalke-Arena statt. Morgalla sieht ein leidenschaftliches Auftreten als Schlüssel zum Erfolg. „Wir müssen von der ersten Minute an unser Spiel auf den Platz bringen“, betonte er, insbesondere aufgrund der starken Schalke-Fans.

Bochum konnte in dieser Saison zwei von drei Pflichtspielen gewinnen. Kritik von außen möchte Morgalla nicht an das Team heranlassen (mehr dazu hier). Spielerisch plant die Mannschaft, auch gegen Schalke an die bisherigen Erfolge anzuknüpfen. Ziel bleibt, jedes Spiel zu gewinnen und auch in der hitzigen Atmosphäre von Schalke – Bochum zu bestehen.

Herausforderungen durch Verletzungen

Allerdings fällt Mittelfeldspieler Ibrahima Sissoko mit einer Schultereckgelenksprengung aus. „Ausfälle sind immer bitter“, stellte Morgalla fest, ergänzte aber: „Am wichtigsten ist, dass wir als Mannschaft auftreten.“ Der VfL Bochum sieht sich gut gerüstet, den Ausfall durch Spieler wie Cajetan Lenz oder Kjell Wätjen zu kompensieren.

Das Top-Spiel Schalke – Bochum verspricht eine kämpferische Begegnung. Das Team setzt auf seinen Zusammenhalt und möchte mit Leidenschaft und Siegeswillen in der Veltins-Arena auftreten. Morgalla und seine Teamkollegen sind fokussiert und bereit, von Beginn an alles zu geben, um das nächste Kapitel in der Rivalität Schalke – Bochum erfolgreich zu gestalten.

